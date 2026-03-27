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Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Kimi Antonelli è rimasto IMPRESSIONATO dalla risposta di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025 — Foto: © IMAGO

Kimi Antonelli è rimasto IMPRESSIONATO dalla risposta di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton si è congratulato con il nuovo vincitore della gara di F1.

Il giovane pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, ha raccontato di aver ricevuto complimenti davvero calorosi da Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, dopo il Gran Premio di Cina.

Antonelli si è consacrato come il secondo pilota più giovane a vincere un Gran Premio nella storia della F1, a soli ventiquattro ore dal raggiungimento della pole position più precoce.

È stata la sua prima vittoria da quando ha sostituito Hamilton in Mercedes all'inizio della stagione 2025, in seguito alla decisione del sette volte campione di cambiare rotta e unirsi alla Ferrari.

L’italiano ha inoltre condiviso l’emozionante reazione del pilota più titolato della F1 nei confronti del nuovo vincitore, con il quale ha avuto l’onore di condividere il podio al Shanghai International Circuit vedi i dettagli. "Lewis è stato davvero gentile con me", ha dichiarato Antonelli a Rai Sport, evidenziando come Hamilton fosse sinceramente entusiasta della sua prestazione e si fosse distinto per la sua autentica cordialità.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Antonelli potrà sfidare Russell per il titolo?

Mercedes ha inaugurato il 2026 come squadra dominante, occupando le prime due posizioni in qualifica e assicurandosi le vittorie nei primi Gran Premi. Antonelli e il compagno Russell si sono alternati sui podi, rimanendo a soli quattro punti di distanza nella classifica iniziale dei piloti.

Sebbene Russell conti sulla sua maggiore esperienza, il talento del giovane sta già registrando un impatto notevole, mettendo in seria difficoltà il pilota britannico. I primi fine settimana hanno inoltre evidenziato come gli uomini Mercedes dovranno fare attenzione alla minaccia rappresentata da Hamilton e dal compagno in Ferrari, Charles Leclerc, i quali, con ritmi in costante miglioramento, potrebbero trasformarsi in rivali di primo piano man mano che la stagione procede.

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25 marzo 2026 22:00
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