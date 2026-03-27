Una bomba in griglia? Verstappen è alla ricerca di un sedile in Mercedes F1
Una bomba in griglia? Verstappen è alla ricerca di un sedile in Mercedes F1
Max Verstappen ha avuto un brutto inizio di 2026.
Max Verstappen cercherà il modo di passare a Mercedes, secondo quanto ha dichiarato l’esperto di F1 Jolyon Palmer.
Negli ultimi due anni si era ipotizzato un possibile trasferimento nel team tedesco, grazie all’interesse esplicito mostrato da Toto Wolff. Tuttavia, il pilota olandese ha deciso di confermare il suo impegno con la Red Bull, ribadito già prima dell’inizio della stagione attuale, rimanendo fedele all’istituzione di Milton Keynes almeno fino alla scadenza del contratto, fissata per il 2028.
L’avvio della stagione per la Red Bull si è rivelato complicato, registrando soltanto otto punti nelle prime due gare. Nel frattempo, Mercedes si sta affermando come la squadra da battere per il 2026, dominando tanto le sessioni di qualificazione quanto le competizioni correnti. La battaglia serrata tra George Russell e Kimi Antonelli, entrambi protagonisti di una corsa per il titolo, ha rafforzato i commenti circolanti su un’eventuale mossa di Verstappen verso il team tedesco già prima della stagione 2027.
L’ex pilota di F1 Jolyon Palmer ha sottolineato che Verstappen non intende accontentarsi di un modesto ottavo posto in classifica o di lottare minimamente per un podio. "Il suo obiettivo è quello di trovare un varco per unirsi a Mercedes, che oggi vanta il monoposto più competitivo e si presenta tra i favoriti per i prossimi titoli mondiali", ha spiegato Palmer durante il podcast F1 Nation, aggiungendo che la pressione derivante dagli altri team potrebbe spingere i piloti attuali di Mercedes a difendere gelosamente il proprio posto.
Palmer ha anche ricordato che già lo scorso anno si erano intravisti i primi segnali di queste trattative, creando un ambiente teso durante una conferenza stampa in Austria, in cui George Russell ha risposto con decisione alle speculazioni, affermando di superare costantemente il suo compagno Kimi Antonelli in termini di prestazioni.
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Fino a quando è vincolato George Russell?
L’anno scorso George Russell ha firmato un nuovo contratto con Mercedes, anche se la conferma ufficiale dell’accordo è arrivata solo ad ottobre, nonostante il pilota britannico stesse attraversando quella che è stata senza dubbio la migliore stagione della sua carriera.
Russell ha lasciato intendere che si trattasse di un impegno pluriennale, anche se né lui né il suo compagno Kimi Antonelli hanno ancora precisato la durata ufficiale. Inoltre, si vocifera che nel contratto di Russell sia presente una clausola che lo vedrebbe ceduto a Mercedes qualora quest’ultima riuscisse a ingaggiare Verstappen.
Questa situazione ha spinto Damon Hill, campione del mondo nel 1996, a commentare che la posizione di Russell in Mercedes potrebbe rivelarsi "temporanea", un destino che Hill conosce molto bene dopo essere stato sostituito in Williams nonostante il titolo mondiale.
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