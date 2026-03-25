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Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

"Problema Antonelli" alla Mercedes! Russell non riesce a dormire

Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025 — Foto: © IMAGO

"Problema Antonelli" alla Mercedes! Russell non riesce a dormire

Mercedes dà il via a una stagione che sembra uscita da un sogno. George Russell e Kimi Antonelli si sono alternati in maniera equilibrata nelle vittorie in Australia e Cina.

Pur mantenendo Russell in testa alla classifica, l’attenzione nei paddock è ormai tutta sul giovane pilota italiano. Secondo l’ex pilota di Formula 1 Riccardo Patrese, il rapido salto agli ottavi di finale del 19enne non è una mera coincidenza, ma il naturale risultato di un talento straordinario unito a una preparazione impeccabile.

Le critiche ricevute l’anno scorso si sono rivelate infondate: già allora si sospettava che giudicare in anticipo il successore di Lewis Hamilton significasse non aver compreso appieno il suo potenziale.

"Un anno fa, quando molti dicevano che era troppo giovane e si chiedevano perché Toto lo avesse scelto, ero convinto che avesse solo bisogno di tempo", ha ricordato Patrese, rimandando agli inizi turbolenti del promettente pilota.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Patrese scoprì il talento in giovane età

La stretta relazione che Patrese ha con la famiglia Antonelli gli permette di valutare da vicino le qualità del pilota che oggi spicca in Mercedes. "Conosco Kimi fin dai tempi in cui gareggiava in karting. È sempre stato un grande amico, sia per me che per la famiglia, e ho subito intuito che aveva tutte le carte in regola per trionfare", ha dichiarato l’ex campione italiano. Secondo lui, il primo anno, seppur segnato da qualche errore, è stato fondamentale per permettere ad Antonelli di ambientarsi alla Formula 1. "Avevo ragione nel dire che gli sarebbe servito almeno un anno per abituarsi. Ora, tutto sembra andare a meraviglia", ha aggiunto.

George Russell

Dopo le due prime gare di questa stagione, Antonelli si conferma come un concorrente di alto livello, con un secondo posto a Melbourne e una storica vittoria a Shanghai che ha quasi annullato ogni differenza con il compagno Russell. Patrese si è detto impressionato dalla rapidità con cui il giovane si è ambientato nell’élite della Formula 1, osservando che in sole due gare ha saputo raggiungere un livello di competitività paragonabile a quello di Russell. All’interno del team Mercedes la dinamica è cambiata radicalmente: quello che all’inizio sembrava un rapporto a senso unico ora si trasforma in una vera e propria battaglia psicologica, in cui il talento italiano sta facendo pesare il suo influsso, lasciando poco spazio al pilota britannico.

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