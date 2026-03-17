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Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car

F1 Ferrari Oggi: Afferma che avrebbero vinto il titolo di Formula 1 se la FIA; Mette Mario Kart al volante

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car — Foto: © IMAGO

F1 Ferrari Oggi: Afferma che avrebbero vinto il titolo di Formula 1 se la FIA; Mette Mario Kart al volante

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