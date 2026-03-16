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Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall

La Ferrari emette il suo verdetto DEFINITIVO dopo la battaglia tra Hamilton e Leclerc

Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall — Foto: © IMAGO

La Ferrari emette il suo verdetto DEFINITIVO dopo la battaglia tra Hamilton e Leclerc

Le stelle della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sono tornate a lottare per raggiungere regolarmente il podio.

Alessandro Lombardo

Ferrari F1, sotto la guida di Fred Vasseur, ha spiegato perché durante il Gran Premio di Cina non sono stati impartiti ordini di squadra a Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Nel corso dello sprint e della gara principale dello scorso weekend, i due piloti si sono contenduti con intensità il terzo posto. Pur partendo con un notevole vantaggio, Hamilton ha scelto di evitare un confronto diretto con le rapide Mercedes per conservare i pneumatici e mantenere la posizione.

Nei momenti finali della gara domenicale, il pilota britannico ha saputo reagire alla pressione di Leclerc, conquistando così il suo primo podio con la Ferrari. Vasseur ha giustificato la scelta affermando che era preferibile lasciare ai piloti la libertà di gestire la gara, anche a rischio di occupare il terzo e quarto posto, posizioni di grande vantaggio per il team.

"Confido pienamente in loro", ha dichiarato a Sky Sports F1, aggiungendo: "È difficile costringerli a fermarsi; sono professionisti e hanno saputo dare il massimo. Questo approccio è positivo sia per il team che per la Formula 1, e per me va bene così."

Sul podio storico di Hamilton con la Ferrari, Vasseur ha commentato: "È un passo fondamentale. Il primo podio è sempre importante e senza dubbio ci aiuterà a rimetterci in carreggiata." Ha inoltre sottolineato: "Il nostro obiettivo ora è Mercedes. È stata una giornata positiva in generale, ma, essendo realisti, restiamo ancora lontani, con Mercedes che segna una differenza di quattro o cinque decimi. È una sfida notevole."

"Stiamo lavorando su tutte le aree, non solo sul power unit, che incide particolarmente visto che è congelato fino all’ADUO. Ogni decimo di secondo è prezioso: anziché cercare una soluzione miracolosa per guadagnarne cinque, è meglio perfezionare diversi piccoli dettagli, migliorando ciascun aspetto di un decimo."

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Ferrari può ridurre il divario con Mercedes?

Per la prima volta dall’arrivo di Hamilton, la Ferrari schiera due piloti capaci di lottare per le posizioni di vertice. Il britannico ha rivitalizzato la propria immagine nelle prime settimane della stagione, mostrando un atteggiamento positivo nelle interviste e competendo strenuamente con il compagno per sfruttare al meglio la vettura.

Tuttavia, nonostante questo rinnovato slancio, il sette volte campione non può fare a meno di provare un po’ di nostalgia nel vedere la sua ex scuderia, Mercedes, ritornare in cima al campionato, con George Russell e Kimi Antonelli che si alternano nelle vittorie previste per la stagione 2026.

Il team italiano si propone di colmare il divario con il gruppo di Brackley nel corso della stagione, sperando che Leclerc e Hamilton possano strappare qualche vittoria occasionale prima di ambire a una vera battaglia per il campionato mondiale il prossimo anno. Il successo di questo ambizioso progetto dipenderà dalla capacità di Vasseur e del suo staff di indirizzare lo sviluppo della vettura nella giusta direzione, concentrandosi sulle aree strategiche per offrire ai piloti una reale opportunità contro i rivali della Mercedes.

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