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Leclerc, Mario Kart, socials

La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart

Leclerc, Mario Kart, socials — Foto: © IMAGO

La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart

Alessandro Lombardo

Nonostante le vivaci polemiche seguite al Gran Premio di Melbourne riguardanti l'attuale assetto della Formula 1, la Scuderia Ferrari non manca di ironia.

La squadra ha voluto rispondere alle critiche riprendendo la celebre frase di Charles Leclerc e condividendo sui propri canali un'immagine del volante del pilota monegasco nell'SF‑26, dove sul display compare inaspettatamente il gioco Mario Kart 64.

Nei giorni scorsi sono circolate numerose battute sulla gestione estremamente accurata dell’energia, necessaria per estrarre il massimo dalle unità di potenza del 2026, paragonando la gara a una vera sfida videoludica.

Tuttavia, la situazione rimane motivo di preoccupazione e, dopo la prova in Cina, si stanno valutando possibili aggiustamenti per migliorare l’assetto tecnico della competizione. Max Verstappen ha dichiarato in conferenza stampa di essere in costante dialogo con la FIA e la Formula 1, al fine di introdurre le modifiche necessarie per placare le critiche crescenti e garantire maggiore equilibrio in pista.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Mario Kart 64

Per il momento lo scenario non ha subito variazioni sostanziali. All’arrivo in Cina, Ferrari ha potuto sorridere osservando che, in un momento inaspettato, il display del volante mostrava Mario Kart 64 anziché le consuete informazioni indispensabili per affrontare le sessioni. L’immagine condivisa dall’azienda offre un’ironica interpretazione della situazione, in cui la gara assume paradossalmente i contorni di una partita videoludica, pur mantenendo al centro le reali problematiche tecniche.

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