La Ferrari accusa la FIA di averle impedito di vincere il titolo di Formula 1.
La Ferrari accusa la FIA di averle impedito di vincere il titolo di Formula 1.
La Ferrari non vince un campionato di Formula 1 dal 2008.
Ferrari si lamenta per quello che ritiene un intervento inadeguato della FIA, ritenuto responsabile di aver compromesso le possibilità della Scuderia di conquistare il titolo in Formula 1 per la prima volta dal 2008.
Il direttore del team, Fred Vasseur, ha spiegato in un’intervista come, in uno sport in cui ogni millesimo di secondo è decisivo, l’indecisione dell’autorità regolatrice possa aver avuto ripercussioni pesanti sul rendimento della squadra. Nonostante l’ingaggio di Lewis Hamilton, ex campione a sette titoli, i risultati complessivi sono stati deludenti, lasciando un segno negativo in una stagione ricca di speranze.
La stagione 2024 aveva visto Ferrari lottare strenuamente, rimanendo a un soffio dal titolo grazie alle performance di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma nel 2025 la Scuderia si è fermata al quarto posto, dopo un passato in cui il peggiore risultato era stato il sesto nella classifica costruttori del 2020.
La situazione si è ulteriormente complicata quando, sempre nel 2024, la McLaren ha introdotto la manovra del mini-DRS, suscitando critiche e dubbi sulla flessibilità consentita allo spoiler posteriore. Vasseur suggerisce che questo episodio potrebbe aver inciso pesantemente sull’esito finale del campionato.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
La mancata azione della FIA ha impedito la prima vittoria della Ferrari dal 2008?
Lo scorso anno, McLaren sembrava predestinata a dominare la lotta al titolo costruttori, coronando la propria stagione al Gran Premio di Singapore con ben sei gare di anticipo. Tuttavia, la conquista non è stata semplice, poiché la costanza esibita da Ferrari, grazie a Leclerc, Sainz e persino al neo-arrivato Hamilton, ha reso il contesto estremamente competitivo. In realtà, il pilota spagnolo resta l’ultimo a vincere una gara per la Scuderia, evidenziando come, nonostante le potenzialità mostrate, il passaggio dalla competitività alla vittoria sia risultato più arduo del previsto.
In un’intervista rilasciata a L’Equipe poco prima della prima gara del 2026, Vasseur ha illustrato l’importanza della nuova SF-26 per rilanciare un team che aveva sfiorato il titolo costruttori nel 2024, terminando a soli 14 punti di distanza dalla McLaren nel finale ad Abu Dhabi. Il direttore ha sottolineato che, se il mini-DRS fosse stato vietato tempestivamente, la vittoria – e forse l’intero campionato – sarebbero potuti andare a vantaggio della Ferrari, gettando così un’ulteriore ombra su una stagione già segnata da sfide e polemiche.
Sebbene la FIA non abbia mai adottato provvedimenti ufficiali contro quella manovra, prima del Gran Premio degli Stati Uniti del 2024 è stata inviata una comunicazione a tutti i team per esprimere preoccupazione sul vantaggio ottenuto grazie alla flessibilità dello spoiler posteriore, che creava spazi benefici tra l’alerone e il piano principale. Nonostante lo spoiler della McLaren avesse superato il test di carico statico, la pressione degli altri contendenti ha spinto l’autorità a intervenire, imponendo modifiche e successivamente aggiornando i regolamenti per la stagione 2025, con l’obiettivo di eliminare ogni ambiguità in materia.
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