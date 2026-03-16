close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Fred Vasseur, Ferrari, Bahrain, 2026

La Ferrari riconosce la schiacciante superiorità della Mercedes

Fred Vasseur, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

La Ferrari riconosce la schiacciante superiorità della Mercedes

Josselyn Azucena Mengiva Martinez

Alessandro Lombardo

Secondo Fred Vasseur, direttore della Ferrari, la Mercedes si trova in una dimensione a parte. Il dirigente francese ha dichiarato che, nonostante gli sforzi, il team italiano non è riuscito a tenere il passo con la velocità delle “frecce d’argento”. Pur registrando alcuni momenti positivi durante la gara, la scuderia ha trascurato opportunità decisive, lasciando che il dominio dei rivali si imponeva in maniera innegabile. In questo scenario competitivo così aspro, la sfida contro la Mercedes rimane estremamente difficile da colmare.

La supremazia dei “cavalieri dell’argento” non ha sorpreso nessuno: Kimi Antonelli ha trionfato in pista con grande disinvoltura, mentre George Russell, nonostante alcuni problemi tecnici, ha ottenuto un meritato secondo posto. La differenza rispetto agli altri contendenti è stata palpabile, con Lewis Hamilton che si è classificato terzo e Charles Leclerc quarto, mentre Max Verstappen ha dovuto abbandonare la corsa a causa di difficoltà riscontrate nel lungo percorso.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Mercedes in un altro pianeta

Dopo la sessione, Vasseur ha offerto una visione chiara del panorama competitivo attuale, evidenziando come la Mercedes abbia dominato in modo inaspettato. Pur ammettendo che la Ferrari avrebbe potuto sfruttare meglio alcune opportunità, il dirigente ha sottolineato la netta disparità di prestazioni tra i team. "Oggi la Mercedes era veramente in un altro pianeta," ha commentato a Motorsport.com, spiegando che il pilota britannico, nonostante il suo impegno, ha registrato il terzo miglior tempo, ben lontano dal ritmo di Antonelli. Lewis Hamilton, inoltre, ha avuto difficoltà a raggiungere la temperatura ideale degli pneumatici nell’ultimo giro a causa di un clima più freddo rispetto a ieri, oscillando tra una fase di preparazione e una spinta decisiva in gara.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista.

Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista.

  • 1 ora fa
La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart

La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart

  • Oggi 14:00
La Ferrari accusa la FIA di averle impedito di vincere il titolo di Formula 1.

La Ferrari accusa la FIA di averle impedito di vincere il titolo di Formula 1.

  • Oggi 13:00
Ferrari F1: messaggio di Leclerc; record di Hamilton; Hamilton si lamenta della Mercedes

Ferrari F1: messaggio di Leclerc; record di Hamilton; Hamilton si lamenta della Mercedes

  • Ieri 16:00
F1 Antonelli: Ecco ha detto dopo la sua prima vittoria; Tutti i record; vince GP di Cina

F1 Antonelli: Ecco ha detto dopo la sua prima vittoria; Tutti i record; vince GP di Cina

  • Ieri 15:00
F1 Riepilogo di oggi: Risultati del Gran Premio di Cina; Campionato Piloti e Costruttori

F1 Riepilogo di oggi: Risultati del Gran Premio di Cina; Campionato Piloti e Costruttori

  • Ieri 14:00

Appena arrivato

17:52
Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista.
14:00
La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart
13:00
La Ferrari accusa la FIA di averle impedito di vincere il titolo di Formula 1.
15-3
Ferrari F1: messaggio di Leclerc; record di Hamilton; Hamilton si lamenta della Mercedes
15-3
F1 Antonelli: Ecco ha detto dopo la sua prima vittoria; Tutti i record; vince GP di Cina
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista. Ferrari

Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista.

1 ora fa
La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart Ferrari

La Ferrari risponde alle critiche di Leclerc riguardo a Mario Kart

Oggi 14:00
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni GP di Cina 2026

Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni

Ieri 13:00
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti Gran Premio di Cina

Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti

Ieri 12:00
Ontdek het op Google Play