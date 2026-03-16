La Ferrari riconosce la schiacciante superiorità della Mercedes

Secondo Fred Vasseur, direttore della Ferrari, la Mercedes si trova in una dimensione a parte. Il dirigente francese ha dichiarato che, nonostante gli sforzi, il team italiano non è riuscito a tenere il passo con la velocità delle “frecce d’argento”. Pur registrando alcuni momenti positivi durante la gara, la scuderia ha trascurato opportunità decisive, lasciando che il dominio dei rivali si imponeva in maniera innegabile. In questo scenario competitivo così aspro, la sfida contro la Mercedes rimane estremamente difficile da colmare.

La supremazia dei “cavalieri dell’argento” non ha sorpreso nessuno: Kimi Antonelli ha trionfato in pista con grande disinvoltura, mentre George Russell, nonostante alcuni problemi tecnici, ha ottenuto un meritato secondo posto. La differenza rispetto agli altri contendenti è stata palpabile, con Lewis Hamilton che si è classificato terzo e Charles Leclerc quarto, mentre Max Verstappen ha dovuto abbandonare la corsa a causa di difficoltà riscontrate nel lungo percorso.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Mercedes in un altro pianeta

L'articolo continua sotto il video

Dopo la sessione, Vasseur ha offerto una visione chiara del panorama competitivo attuale, evidenziando come la Mercedes abbia dominato in modo inaspettato. Pur ammettendo che la Ferrari avrebbe potuto sfruttare meglio alcune opportunità, il dirigente ha sottolineato la netta disparità di prestazioni tra i team. "Oggi la Mercedes era veramente in un altro pianeta," ha commentato a Motorsport.com, spiegando che il pilota britannico, nonostante il suo impegno, ha registrato il terzo miglior tempo, ben lontano dal ritmo di Antonelli. Lewis Hamilton, inoltre, ha avuto difficoltà a raggiungere la temperatura ideale degli pneumatici nell’ultimo giro a causa di un clima più freddo rispetto a ieri, oscillando tra una fase di preparazione e una spinta decisiva in gara.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato