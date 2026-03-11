close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc sorpreso dalla Mercedes; Nuova livrea Ferrari al Gran Premio di Cina

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car — Foto: © IMAGO

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc sorpreso dalla Mercedes; Nuova livrea Ferrari al Gran Premio di Cina

Alessandro Lombardo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Martedì 10° Marzo 2026 in Formula 1.

Ferrari F1: Charles Leclerc sorpreso dalla Mercedes "Pensavo che i dati non fossero corretti". LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: sorpreso dal ritmo della Mercedes al Gran Premio d'Australia: "Dove diavolo?". LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: ha ricevuto una nuova livrea Ferrari al Gran Premio di Cina. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

F1 Lewis Hamilton Oggi: Contraddice completamente Max Verstappen; Ricevuto una nuova livrea Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Contraddice completamente Max Verstappen; Ricevuto una nuova livrea Ferrari

  • Oggi 06:57
La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia

La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia

  • Oggi 00:16
Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes

Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes

  • Ieri 21:33
Hamilton fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Verstappen.

Hamilton fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Verstappen.

  • Ieri 18:31
Hamilton e la sua grande preoccupazione per la Mercedes

Hamilton e la sua grande preoccupazione per la Mercedes

  • Ieri 15:00
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione

  • Ieri 02:53

Appena arrivato

06:57
F1 Lewis Hamilton Oggi: Contraddice completamente Max Verstappen; Ricevuto una nuova livrea Ferrari
06:46
F1 Kimi Antonelli Oggi: Condivide la preoccupazione di Lewis Hamilton; Sorprende con una reazione
00:16
La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia
10-3
Il NUOVO look di Hamilton per il GP di Cina
10-3
Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia Ferrari

La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia

Oggi 00:16
Il NUOVO look di Hamilton per il GP di Cina Ferrari

Il NUOVO look di Hamilton per il GP di Cina

Ieri 23:05
Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes Formula 1

Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes

Ieri 21:33
Colapinto e Sainz, visibilmente INFLUENZATI dalla Mercedes Formula 1

Colapinto e Sainz, visibilmente INFLUENZATI dalla Mercedes

Ieri 19:08
Ontdek het op Google Play