La Mercedes sorprende la Ferrari dopo l'Australia
La Mercedes sorprende la Ferrari dopo l'Australia
Charles Leclerc ha manifestato il suo stupore per l'incredibile velocità dimostrata dalla Mercedes durante il Gran Premio d’Australia.
Pur essendo riuscito a realizzare un terzo tempo rispettabile, il monégasque non poteva credere alle notevoli differenze che lo separavano dai piloti avversari, tanto da fargli dubitare della correttezza dei dati iniziali. Una prestazione sorprendente che ha lasciato chiunque a bocca aperta, confermando quanto la potenza della Mercedes sia diventata decisiva in questa nuova stagione.
Nel primo Gran Premio regolamentato secondo le norme del 2026 si è assistito a una vera rivoluzione nel paddock. A Melbourne, la Mercedes ha dominato incontrastata, conquistando la vittoria con George Russell e decretando Kimi Antonelli in seconda posizione. Per la Ferrari è stato particolarmente duro vedere i rivali così avanti, soprattutto dopo sessioni di prove libere che avevano fatto sperare in un andamento più competitivo.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Incredulità
Leclerc ha ammesso di non aver inizialmente preso sul serio le differenze di tempo mostrate sui monitor, pensando persino a un possibile errore tecnico, poiché i margini indicati dalle prestazioni Mercedes lasciavano gli altri ben indietro. Il pilota ha commentato: "È stato incredibile, soprattutto nell'ultima curva di George Russell. Ho controllato i dati più volte, convinto che ci fosse un malfunzionamento, ma tutto era in perfetto ordine. È stata davvero una prova di forza impressionante." La sconfitta in termini di tempo è stata evidente: Leclerc ha perso oltre 0,8 secondi rispetto a Russell, mentre il compagno Lewis Hamilton si è fermato al settimo, essendo quasi un secondo più lento. Nonostante i tentativi di rimontare, la Mercedes si è rivelata ineguagliabile nella fase finale.
Stesse regioni
Il notevole vantaggio tecnico della Mercedes ha generato numerose speculazioni nel pit lane. Le voci di corridoio parlano di una possibile superiorità della nuova unità "M17 E Performance", favorita da una lacuna normativa relativamente al rapporto di compressione. Hamilton ha già espresso la sua frustrazione alla FIA, mentre Leclerc ha sottolineato come la Ferrari sia ancora lontana dall’essere al livello di velocità richiesto per competere con i leader. "Mi aspettavo una situazione simile a quella di McLaren e Red Bull. Abbiamo avuto problemi durante la sessione di qualifiche, ma sono convinto che la nostra vettura abbia ancora un grande potenziale," ha concluso il pilota.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Quanto sono più lente le nuove monoposto di F1 del 2026? Il GP d'Australia ha confermato la triste realtà
- Oggi 14:30
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Latest News
Hamilton fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Verstappen.
- 34 minuti fa
Hamilton e la sua grande preoccupazione per la Mercedes
- Oggi 15:00
Quanto sono più lente le nuove monoposto di F1 del 2026? Il GP d'Australia ha confermato la triste realtà
- Oggi 14:30
La Mercedes si dice SORPRESA dalla prestazione al GP d'Australia
- Oggi 13:55
La Mercedes sorprende la Ferrari dopo l'Australia
- Oggi 13:39
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione
- Oggi 02:53
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio