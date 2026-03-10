Charles Leclerc ha manifestato il suo stupore per l'incredibile velocità dimostrata dalla Mercedes durante il Gran Premio d’Australia.

Pur essendo riuscito a realizzare un terzo tempo rispettabile, il monégasque non poteva credere alle notevoli differenze che lo separavano dai piloti avversari, tanto da fargli dubitare della correttezza dei dati iniziali. Una prestazione sorprendente che ha lasciato chiunque a bocca aperta, confermando quanto la potenza della Mercedes sia diventata decisiva in questa nuova stagione.

Nel primo Gran Premio regolamentato secondo le norme del 2026 si è assistito a una vera rivoluzione nel paddock. A Melbourne, la Mercedes ha dominato incontrastata, conquistando la vittoria con George Russell e decretando Kimi Antonelli in seconda posizione. Per la Ferrari è stato particolarmente duro vedere i rivali così avanti, soprattutto dopo sessioni di prove libere che avevano fatto sperare in un andamento più competitivo.

Incredulità

Leclerc ha ammesso di non aver inizialmente preso sul serio le differenze di tempo mostrate sui monitor, pensando persino a un possibile errore tecnico, poiché i margini indicati dalle prestazioni Mercedes lasciavano gli altri ben indietro. Il pilota ha commentato: "È stato incredibile, soprattutto nell'ultima curva di George Russell. Ho controllato i dati più volte, convinto che ci fosse un malfunzionamento, ma tutto era in perfetto ordine. È stata davvero una prova di forza impressionante." La sconfitta in termini di tempo è stata evidente: Leclerc ha perso oltre 0,8 secondi rispetto a Russell, mentre il compagno Lewis Hamilton si è fermato al settimo, essendo quasi un secondo più lento. Nonostante i tentativi di rimontare, la Mercedes si è rivelata ineguagliabile nella fase finale.

Stesse regioni

Il notevole vantaggio tecnico della Mercedes ha generato numerose speculazioni nel pit lane. Le voci di corridoio parlano di una possibile superiorità della nuova unità "M17 E Performance", favorita da una lacuna normativa relativamente al rapporto di compressione. Hamilton ha già espresso la sua frustrazione alla FIA, mentre Leclerc ha sottolineato come la Ferrari sia ancora lontana dall’essere al livello di velocità richiesto per competere con i leader. "Mi aspettavo una situazione simile a quella di McLaren e Red Bull. Abbiamo avuto problemi durante la sessione di qualifiche, ma sono convinto che la nostra vettura abbia ancora un grande potenziale," ha concluso il pilota.

