Hamilton fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Verstappen.

Mientras che molti piloti hanno espresso opinioni misurate sul nuovo pacchetto regolatorio, Lewis Hamilton ha sorpreso tutti mostrando un entusiasmo inaspettato.
Il sette volte campione del mondo, inizialmente scettico, ora accoglie con grande passione le novità introdotte. Domenica, al circuito di Albert Park, il pilota britannico ha messo in mostra una prestazione notevole: partito dalla settima posizione, ha scalato la classifica fino a raggiungere il quarto posto, arrivando per un tratto perfino in terza.
"La gara è stata estremamente coinvolgente e ho apprezzato ogni momento in pista, assistendo a scontri emozionanti; finora tutto procede alla perfezione", ha dichiarato al termine dell'inaugurale giornata.
Contrasto con la concorrenza
Le parole positive di Hamilton si contrappongono alle critiche di colleghi come Max Verstappen e Lando Norris, che hanno manifestato perplessità nei confronti delle nuove vetture, lamentando problemi di maneggevolezza e un eccessivo focus sul controllo dell'energia. Hamilton, invece, ha sottolineato la propria soddisfazione: "Non so, quella è una questione per gli altri. Personalmente, ho trovato la vettura incredibile", osservando come la posizione in griglia possa influenzare le impressioni, dato che i rivali si sono trovati indietro.
Recupero a Melbourne
La gara di Hamilton è cominciata con un'ottima partenza, anche se la prima curva ha visto qualche attrito nel duello con il suo ex compagno George Russell. "Ho avuto un buon avvio e, nonostante una difesa particolarmente aggressiva da parte di George nella prima curva, sono riuscito a riconquistare rapidamente terreno," ha ricordato il pilota. Durante il corso della gara, il corridore della Ferrari ha consolidato la propria fiducia, guadagnando velocità tali da far presagire che, con ancora qualche giro in più, avrebbe potuto avvicinarsi a Charles Leclerc.
Velocità in rettifica
Pur essendo il quarto posto un risultato incoraggiante, Hamilton riconosce che la Scuderia ha ancora margini di miglioramento, soprattutto se messa a confronto con la sua ex squadra Mercedes. "Dobbiamo capire dove perdiamo tempo e credo sia proprio sulle rettifiche, perché in curva siamo competitivi quanto gli altri. La principale priorità è aumentare la velocità massima," ha spiegato. "La vettura è valida, è ora questione di affinare le prestazioni in linea retta, e sono certo che presto raggiungeremo il risultato sperato."
