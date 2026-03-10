Hamilton e la sua grande preoccupazione per la Mercedes

Lewis Hamilton appare incredulo di fronte al ritmo dei suoi avversari, dopo l’impressionante prestazione della Mercedes nel Gran Premio d’Australia.

L’inizio della stagione si celebra nuovamente al circuito di Albert Park a Melbourne, segnando l’avvio di un nuovo ciclo regolamentare che introduce una revisione completa delle norme relative al telaio e all’unità di potenza.

Dopo ampie prove pre-stagionali, la Red Bull ha sorpreso presentando una motorizzazione interna apparentemente affidabile, realizzata in collaborazione con Ford, mentre la Ferrari ha attirato l’attenzione a Bahrain con la sua ingegnosa configurazione dell’ala posteriore, soprannominata “macarena”. Tuttavia, durante il shakedown di gennaio e le prove pre-stagionali di febbraio, la Mercedes non è riuscita a esprimere pienamente il suo potenziale.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Russell presenta la bestia della Mercedes a Melbourne

L'articolo continua sotto il video

Il connazionale di Hamilton ed ex compagno di squadra, George Russell, è ritenuto il favorito per conquistare il campionato piloti 2026, poiché le Silver Arrows hanno già dimostrato, in passato, di saper dominare i cambiamenti regolamentari. Fino a questo weekend la Mercedes non aveva mostrato il ritmo che tutti si aspettavano; tuttavia, sabato a Melbourne Russell ha liberato tutto il suo potenziale, prefigurando ciò che si sarebbe assistito nelle sessioni di qualifiche e nel Gran Premio.

Dopo il primo incidente della stagione, che vide coinvolto il suo compagno Kimi Antonelli –fortunatamente uscito illeso–, Russell ha scalato la vetta dei tempi durante gli ultimi minuti della FP3, una volta sgomberata la pista a seguito dell’incidente di Antonelli in curva 2. Ha registrato un impressionante 1’19.053, ottenendo un vantaggio di oltre sei decimi sul suo più prossimo avversario, il suo ex compagno Hamilton. In un video condiviso sui social media, Hamilton ha espresso la sua sorpresa per il ritmo effettivo del suo ex team, chiedendo via radio a Ferrari: “Ma dov’era finita quella differenza di sei decimi?” Successivamente, durante le qualifiche, Russell ha ulteriormente migliorato il suo tempo, segnando un 1’18.518 che ha assicurato alla Mercedes la pole position per il Gran Premio d’Australia 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato