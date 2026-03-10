Il NUOVO look di Hamilton per il GP di Cina

La leggenda della F1, Lewis Hamilton, farà il suo ingresso con un look completamente rinnovato al Gran Premio di Cina di questo weekend. Numerosi appassionati hanno notato la sorprendente somiglianza con uno dei rivali della Ferrari.

Hamilton e il compagno Charles Leclerc hanno aperto la stagione 2026 in maniera inaspettata, tagliando il traguardo in P3 (Leclerc) e P4 (Hamilton) subito dopo i piloti Mercedes a Melbourne.

A Shanghai, luogo della sua ultima vittoria, Hamilton tornerà in pista insieme a Leclerc, mentre il duo svela una nuova linea d’abbigliamento speciale Ferrari che abbandona il tradizionale rosso per un effetto ombré realizzato con sfumature di rosso, giallo e blu scuro.

Ma dove si era già vista una palette simile? Proprio in Red Bull. Le prime immagini del nuovo look hanno innescato una valanga di commenti sui social: un tifoso Ferrari, ad esempio, ha postato alcune foto su X chiedendosi “Perché siamo in Red Bull Racing?”, mentre un altro ha ipotizzato che il capo potesse preannunciare un design esclusivo per il GP di Cina, commentando “Aspetta che venerdì l’auto diventi blu”. Altri ancora hanno scherzato definendo il design un tributo al quattro volte campione Max Verstappen, mentre alcuni fan hanno elogiato il nuovo look affermando: “È fantastico, lo comprerei subito”. Se condividi questa opinione, visita la F1 Store per scoprire la collezione.

Dove acquistare il kit del Gran Premio di Cina Ferrari F1 2026?

La F1 Store ufficiale offre la collezione in edizione speciale Ferrari insieme ai consueti capi replicati per il 2026. Anche il partner di abbigliamento della Scuderia, PUMA propone la nuova linea. Clicca il link per acquistare l’esclusivo kit del Gran Premio di Cina. Ma cosa include esattamente questa collezione esclusiva? Scopriamolo di seguito.

Camiseta Scuderia Ferrari Edizione Speciale Shanghai GP - Prugna: £81

Felpa con cappuccio Scuderia Ferrari Edizione Speciale Shanghai GP - Prugna: £117

Cuffia Scuderia Ferrari 2026 Edizione Speciale Lewis Hamilton Shanghai GP - Rosso: £45

Cuffia Scuderia Ferrari 2026 Edizione Speciale Charles Leclerc Shanghai GP - Rosso: £45

