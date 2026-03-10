close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione

Lewis Hamilton, Fred Vasseur, Charles Leclerc are pictured with a Ferrari car — Foto: © IMAGO

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione

Alessandro Lombardo

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 9° marzo 2026 in Formula 1.

Ferrari F1: Charles Leclerc attacca i critici: "Sapevamo che sarebbe successo". LEGGI DI PIÙ

Ferrari F1: rilascia una dichiarazione dopo le pesanti critiche; errore strategico durante i pit stop?. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: si scontra con la strategia fallimentare della Ferrari al Gran Premio d'Australia. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Ha una mucca e non crederai al suo nome. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Ha un piano per raggiungere la Mercedes; "Non è impossibile". LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!LEGGI DI PIÙ

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Lewis Hamilton F1: Ha una mucca e non crederai al suo nome; Ha un piano per raggiungere la Mercedes

Lewis Hamilton F1: Ha una mucca e non crederai al suo nome; Ha un piano per raggiungere la Mercedes

  • Oggi 02:30
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

  • Ieri 19:00
Leclerc attacca i critici della Ferrari

Leclerc attacca i critici della Ferrari

  • Ieri 18:00
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

  • Ieri 14:00
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

  • Ieri 17:00
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

  • Ieri 13:00

Appena arrivato

02:30
Lewis Hamilton F1: Ha una mucca e non crederai al suo nome; Ha un piano per raggiungere la Mercedes
02:09
F1 Kimi Antonelli Oggi: Legittima dopo che nuove prove; George Russell risponde a Lando Norris
9-3
Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren
9-3
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia
9-3
Leclerc attacca i critici della Ferrari
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren Mercedes

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren

Ieri 20:00
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia Ferrari

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

Ieri 19:00
Leclerc attacca i critici della Ferrari Ferrari

Leclerc attacca i critici della Ferrari

Ieri 18:00
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes Ferrari

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Ieri 17:00
Ontdek het op Google Play