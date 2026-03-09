close global

Lewis Hamilton having a giggle edited onto a farm background alongside a curious cow

Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama

Lewis Hamilton having a giggle edited onto a farm background alongside a curious cow — Foto: © IMAGO

Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama

Il sette volte campione ha trovato "un nuovo Roscoe" nel 2026

Alessandro Lombardo

Lewis Hamilton ha conquistato il pubblico al Gran Premio d'Australia presentando la sua nuova e originale mascotte, il cui nome riesce sempre a strappare un sorriso.

Durante un evento dedicato agli appassionati organizzato dalla presentatrice di F1 TV Ariana Bravo a Melbourne, il pilota è salito sul palco insieme al compagno di squadra della Ferrari, Charles Leclerc. Prima dell'evento principale ad Albert Park, domenica, entrambi hanno raccontato come hanno trascorso il periodo di pausa tra le stagioni.

Leclerc ha vissuto un weekend memorabile, approfittando degli ultimi giorni di libertà prima della stagione 2026 per celebrare con una cerimonia civile il suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux. Hamilton, invece, ha optato per una pausa più tranquilla, ma non ha perso l’occasione di posare in alcune foto insieme alla celebre star della reality TV Kim Kardashian, con la quale si vocifera vada in una relazione.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Hamilton presenta il suo "nuovo Roscoe" con un nome divertente

Durante il periodo invernale della F1, Hamilton ha tenuto aggiornati i suoi follower su Instagram, condividendo un emozionante carosello di foto che ritraevano le sue avventure sulla neve e il suo contagioso spirito d’iniziativa. Tra le immagini, spiccavano anche quelle di una mucca dal look particolarmente soffice, che secondo voci di Melbourne sarebbe la sua nuova mascotte. In un video girato durante il Gran Premio d'Australia e diffuso online, il pilota viene inquadrato mentre, con un sorriso, indica la proiezione dell’affettuoso animale sul grande schermo dicendo: "Ah, sì, questa è la mia mucca. Si chiama Max."

Il pilota, di 41 anni, ha subito notato come il pubblico si sia divertito per il curioso caso in cui la sua mascotte comparte un nome con il suo ex rivale, Max Verstappen. Con leggerezza, ha spiegato: "Non l'ho scelto io, l'ho semplicemente ereditata. Lo giuro, si chiama Max, lo giuro sulla mia vita." Ha aggiunto: "Nella mia piccola fattoria l'ho praticamente adottata e ho anche un'altra che si chiama Ombre. Sono davvero favolosi, è come avere un nuovo Roscoe."

