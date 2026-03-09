Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama
Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama
Il sette volte campione ha trovato "un nuovo Roscoe" nel 2026
Lewis Hamilton ha conquistato il pubblico al Gran Premio d'Australia presentando la sua nuova e originale mascotte, il cui nome riesce sempre a strappare un sorriso.
Durante un evento dedicato agli appassionati organizzato dalla presentatrice di F1 TV Ariana Bravo a Melbourne, il pilota è salito sul palco insieme al compagno di squadra della Ferrari, Charles Leclerc. Prima dell'evento principale ad Albert Park, domenica, entrambi hanno raccontato come hanno trascorso il periodo di pausa tra le stagioni.
Leclerc ha vissuto un weekend memorabile, approfittando degli ultimi giorni di libertà prima della stagione 2026 per celebrare con una cerimonia civile il suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux. Hamilton, invece, ha optato per una pausa più tranquilla, ma non ha perso l’occasione di posare in alcune foto insieme alla celebre star della reality TV Kim Kardashian, con la quale si vocifera vada in una relazione.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Hamilton presenta il suo "nuovo Roscoe" con un nome divertente
Durante il periodo invernale della F1, Hamilton ha tenuto aggiornati i suoi follower su Instagram, condividendo un emozionante carosello di foto che ritraevano le sue avventure sulla neve e il suo contagioso spirito d’iniziativa. Tra le immagini, spiccavano anche quelle di una mucca dal look particolarmente soffice, che secondo voci di Melbourne sarebbe la sua nuova mascotte. In un video girato durante il Gran Premio d'Australia e diffuso online, il pilota viene inquadrato mentre, con un sorriso, indica la proiezione dell’affettuoso animale sul grande schermo dicendo: "Ah, sì, questa è la mia mucca. Si chiama Max."
Il pilota, di 41 anni, ha subito notato come il pubblico si sia divertito per il curioso caso in cui la sua mascotte comparte un nome con il suo ex rivale, Max Verstappen. Con leggerezza, ha spiegato: "Non l'ho scelto io, l'ho semplicemente ereditata. Lo giuro, si chiama Max, lo giuro sulla mia vita." Ha aggiunto: "Nella mia piccola fattoria l'ho praticamente adottata e ho anche un'altra che si chiama Ombre. Sono davvero favolosi, è come avere un nuovo Roscoe."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
- 1 ora fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Parla delle nuove regole dopo la P2; Mercedes DOMINA al GP d'Australia
- Oggi 05:05
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA
Latest News
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes
- 33 minuti fa
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
- 1 ora fa
Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama
- 2 ore fa
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia
- 3 ore fa
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia
- Oggi 13:00
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
- Oggi 12:00
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio