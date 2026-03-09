close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025 — Foto: © IMAGO

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

Alessandro Lombardo

Ferrari, dopo il Gran Premio d’Australia, ha difeso le proprie scelte strategiche, nonostante le critiche per non aver sfruttato al meglio le neutralizzazioni anticipate.

Fred Vasseur, capo del team, ha sottolineato che il vero problema risiedeva nella mancanza di pura velocità della vettura. In un’intervista a Crash.net il dirigente ha spiegato come, nonostante le buone prospettive iniziali, sul circuito di Melbourne la scuderia ha evidenziato carenze tecniche che hanno influito negativamente sul risultato complessivo.

La gara si era aperta con segnali positivi per i piloti italiani: Charles Leclerc ha addirittura superato il detentore della pole, George Russell, fin dall’inizio, mentre, in una lotta serrata, anche Lewis Hamilton – al suo secondo anno in Ferrari – ha mostrato una solida performance mantenendo una costante pressione sui leader.

Tuttavia, nonostante il buon ritmo, la scuderia ha concluso con la terza e la quarta posizione, posizionandosi dietro le due monoposto Mercedes, che hanno dominato la velocità sul tracciato.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

La velocità di Mercedes è stata determinante

Vasseur ha evidenziato come il margine di velocità tra le vetture Ferrari e quelle Mercedes fosse talmente ampio da rendere impossibile una vera competizione. “Dobbiamo essere realisti: ieri le vetture dei nostri avversari erano 0,8 secondi più veloci e abbiamo lottato dall’inizio come veri combattenti”, ha dichiarato il dirigente. Secondo lui, le difficoltà riscontrate non sono riconducibili a errori nelle scelte tattiche o nei pitstop, ma ad una semplice differenza nelle prestazioni pure.

Strategia e performance in evoluzione

Un momento cruciale della gara è stato il non ingresso nei box durante una fase iniziale caratterizzata da safety car virtuale, una scelta che ha contraltonato con quella di Mercedes. Successivamente, in una nuova fase VSC provocata da Valtteri Bottas, i box erano già chiusi, impedendo a Ferrari di intervenire tempestivamente. Nonostante queste difficoltà, Vasseur ribadisce di non pentirsi delle decisioni prese, evidenziando un netto miglioramento rispetto al weekend precedente e guardando con fiducia al prossimo appuntamento in Cina.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Leclerc attacca i critici della Ferrari

Leclerc attacca i critici della Ferrari

  • 3 ore fa
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

  • Oggi 14:00
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

  • Oggi 17:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA

F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA

  • Oggi 04:30
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

  • Oggi 13:00
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritenere la FIA responsabile del vantaggio della Mercedes; Risultati al GP d'Australia

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritenere la FIA responsabile del vantaggio della Mercedes; Risultati al GP d'Australia

  • Oggi 04:49

Appena arrivato

20:00
Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren
18:00
Leclerc attacca i critici della Ferrari
17:00
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes
16:00
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
15:00
Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren Mercedes

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren

1 ora fa
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia Ferrari

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

2 ore fa
Leclerc attacca i critici della Ferrari Ferrari

Leclerc attacca i critici della Ferrari

3 ore fa
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes Ferrari

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Oggi 17:00
Ontdek het op Google Play