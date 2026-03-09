Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia
Ferrari, dopo il Gran Premio d’Australia, ha difeso le proprie scelte strategiche, nonostante le critiche per non aver sfruttato al meglio le neutralizzazioni anticipate.
Fred Vasseur, capo del team, ha sottolineato che il vero problema risiedeva nella mancanza di pura velocità della vettura. In un’intervista a Crash.net il dirigente ha spiegato come, nonostante le buone prospettive iniziali, sul circuito di Melbourne la scuderia ha evidenziato carenze tecniche che hanno influito negativamente sul risultato complessivo.
La gara si era aperta con segnali positivi per i piloti italiani: Charles Leclerc ha addirittura superato il detentore della pole, George Russell, fin dall’inizio, mentre, in una lotta serrata, anche Lewis Hamilton – al suo secondo anno in Ferrari – ha mostrato una solida performance mantenendo una costante pressione sui leader.
Tuttavia, nonostante il buon ritmo, la scuderia ha concluso con la terza e la quarta posizione, posizionandosi dietro le due monoposto Mercedes, che hanno dominato la velocità sul tracciato.
La velocità di Mercedes è stata determinante
Vasseur ha evidenziato come il margine di velocità tra le vetture Ferrari e quelle Mercedes fosse talmente ampio da rendere impossibile una vera competizione. “Dobbiamo essere realisti: ieri le vetture dei nostri avversari erano 0,8 secondi più veloci e abbiamo lottato dall’inizio come veri combattenti”, ha dichiarato il dirigente. Secondo lui, le difficoltà riscontrate non sono riconducibili a errori nelle scelte tattiche o nei pitstop, ma ad una semplice differenza nelle prestazioni pure.
Strategia e performance in evoluzione
Un momento cruciale della gara è stato il non ingresso nei box durante una fase iniziale caratterizzata da safety car virtuale, una scelta che ha contraltonato con quella di Mercedes. Successivamente, in una nuova fase VSC provocata da Valtteri Bottas, i box erano già chiusi, impedendo a Ferrari di intervenire tempestivamente. Nonostante queste difficoltà, Vasseur ribadisce di non pentirsi delle decisioni prese, evidenziando un netto miglioramento rispetto al weekend precedente e guardando con fiducia al prossimo appuntamento in Cina.
