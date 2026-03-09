Leclerc attacca i critici della Ferrari

Charles Leclerc ha avuto un inizio spettacolare nel Gran Premio d’Australia, anche se alla fine è riuscito a salire sul podio solo con il terzo posto.

In seguito alla gara sono sorte perplessità riguardo alle strategie adottate da Ferrari, ma il pilota monegasco ha ribadito di avere completa fiducia nelle direttive del suo team.

La competizione a Melbourne è partita alla grande per la Scuderia. Partendo dalla quarta posizione, Leclerc ha mostrato una partenza fulminea, conquistando la guida fin dai primi istanti.

Nel frattempo, i piloti della Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, hanno optato per un pit stop durante la prima fase di bandiera virtuale nel giro undici. Questa mossa ha permesso loro di ottenere un vantaggio strategico, assicurandosi rispettivamente il primo e il secondo posto.

Scommessa Calcolata

Leclerc ha commentato che la squadra aveva deciso consapevolmente di saltare la prima neutralizzazione. “Non me ne pento affatto; è stata una scelta pianificata e ponderata”, ha spiegato in merito alla strategia adottata fin dall’inizio. Il pilota ha inoltre sottolineato che, basandosi sull’andamento del weekend, il team aveva notato guasti in ciascuna sessione, il che li aveva portati a prevedere ulteriori bandiere virtuali e a decidere di attendere la prossima opportunità.

Chiusura del Pit Lane

La successiva neutralizzazione si è verificata rapidamente, al sedicesimo giro, subito dopo l’arresto di Valtteri Bottas. In quel momento la direzione di gara ha deciso di chiudere l’accesso al pit lane, complicando i piani della Ferrari.

“Ogni scelta è una scommessa; non avremmo mai immaginato che sarebbe accaduto. Successivamente si sono susseguiti altri episodi con bandiera virtuale, uno dei quali in un momento cruciale, ma l’ingresso risultava già chiuso per noi”, ha spiegato il pilota. Leclerc ha concluso sottolineando che, pur riconoscendo come la fortuna non sia stata dalla sua parte in questa gara inaugurale, ritiene comunque la decisione presa dal team assolutamente giusta.

