close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, Ferrari, Montreal, 2025

Leclerc attacca i critici della Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Montreal, 2025 — Foto: © IMAGO

Leclerc attacca i critici della Ferrari

Alessandro Lombardo

Charles Leclerc ha avuto un inizio spettacolare nel Gran Premio d’Australia, anche se alla fine è riuscito a salire sul podio solo con il terzo posto.

In seguito alla gara sono sorte perplessità riguardo alle strategie adottate da Ferrari, ma il pilota monegasco ha ribadito di avere completa fiducia nelle direttive del suo team.

La competizione a Melbourne è partita alla grande per la Scuderia. Partendo dalla quarta posizione, Leclerc ha mostrato una partenza fulminea, conquistando la guida fin dai primi istanti.

Nel frattempo, i piloti della Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, hanno optato per un pit stop durante la prima fase di bandiera virtuale nel giro undici. Questa mossa ha permesso loro di ottenere un vantaggio strategico, assicurandosi rispettivamente il primo e il secondo posto.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Scommessa Calcolata

Leclerc ha commentato che la squadra aveva deciso consapevolmente di saltare la prima neutralizzazione. “Non me ne pento affatto; è stata una scelta pianificata e ponderata”, ha spiegato in merito alla strategia adottata fin dall’inizio. Il pilota ha inoltre sottolineato che, basandosi sull’andamento del weekend, il team aveva notato guasti in ciascuna sessione, il che li aveva portati a prevedere ulteriori bandiere virtuali e a decidere di attendere la prossima opportunità.

Chiusura del Pit Lane

La successiva neutralizzazione si è verificata rapidamente, al sedicesimo giro, subito dopo l’arresto di Valtteri Bottas. In quel momento la direzione di gara ha deciso di chiudere l’accesso al pit lane, complicando i piani della Ferrari.

“Ogni scelta è una scommessa; non avremmo mai immaginato che sarebbe accaduto. Successivamente si sono susseguiti altri episodi con bandiera virtuale, uno dei quali in un momento cruciale, ma l’ingresso risultava già chiuso per noi”, ha spiegato il pilota. Leclerc ha concluso sottolineando che, pur riconoscendo come la fortuna non sia stata dalla sua parte in questa gara inaugurale, ritiene comunque la decisione presa dal team assolutamente giusta.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Charles Leclerc

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

  • 2 ore fa
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

  • Oggi 17:00
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

  • Oggi 14:00
Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

  • Oggi 13:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA

F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA

  • Oggi 04:30
Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren

  • 1 ora fa

Appena arrivato

20:00
Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren
19:00
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia
17:00
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes
16:00
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
15:00
Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren Mercedes

Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren

1 ora fa
Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia Ferrari

Era necessario? La Ferrari difende la sua strategia per il GP d'Australia

2 ore fa
Leclerc attacca i critici della Ferrari Ferrari

Leclerc attacca i critici della Ferrari

3 ore fa
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes Ferrari

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Oggi 17:00
Ontdek het op Google Play