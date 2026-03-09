Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes
Discorso combattivo del sette volte campione del mondo dopo il Gran Premio d'Australia
Lewis Hamilton non si arrenderà senza combattere e ha già dichiarato la sua intenzione di sfidare i rivali Mercedes, soprattutto ora che la stagione 2026 è partita con grande energia.
Nel recente Gran Premio d’Australia la casa tedesca ha fatto tremare gli avversari: George Russell ha infatti realizzato in qualifica un giro sette decimi più veloce rispetto a Isack Hadjar della Red Bull, segnando così l’inizio di una stagione che promette colpi di scena e gare combattute.
Dopo una lotta accesa con Charles Leclerc di Ferrari fin dall’inizio della gara, la Mercedes ha saputo sfruttare a pieno le potenzialità delle gomme dure, permettendo a Russell e a Kimi Antonelli di conquistare un sorprendente 1-2.
Nonostante il dominio mostrato, Hamilton mantiene un atteggiamento ottimista e confida che la Ferrari troverà presto le soluzioni necessarie per rimanere competitiva. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e cambi di bordo, con ogni gara destinata a scrivere nuove pagine di questa sfida in continua evoluzione.
Hamilton confida nella Ferrari
Hamilton si è classificato quarto ad Albert Park, nonostante alcuni inconvenienti in qualifica che lo hanno fatto arretrare, terminando addirittura a sei decimi di secondo dal compagno Leclerc. In un’intervista a Sky Sports ha commentato: "Sono molto orgoglioso del team, che ha lavorato in maniera eccezionale per portare la vettura a questo livello. Certo, in Mercedes non siamo delle Frecce d’argento e dovremo superare nuove sfide, ma siamo pronti a lottare. È stata una gara emozionante e, con qualche giro in più, avrei potuto tenere testa a Charles. Ci sono numerosi aspetti positivi da questa esperienza e, sebbene rimanga del lavoro per ridurre il divario con la Mercedes, siamo determinati a dare il massimo fino alla prossima gara."
Come potrà la Ferrari raggiungere la Mercedes?
Il direttore del team Ferrari, Fred Vasseur, ha osservato che la vettura più veloce a Melbourne potrebbe non essere quella che trionferà alla fine della stagione, dato che il 2026 si prospetta come un campionato fortemente incentrato sullo sviluppo. Il 1° giugno la FIA ha infatti annunciato l’introduzione di test sul rapporto di compressione a temperature elevate, eliminando ogni sospetto di eventuali trucchi nel motore della Mercedes. Inoltre, la capacità della Ferrari di scattare con rapidità potrebbe rivelarsi l’arma vincente: a Melbourne Leclerc ha infatti realizzato una partenza impeccabile che gli ha garantito il comando fin dal primo giro.
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
- 1 ora fa
Appena arrivato
