Lewis Hamilton looking at a celebrating George Russell with severity

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Lewis Hamilton looking at a celebrating George Russell with severity — Foto: © IMAGO

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

Discorso combattivo del sette volte campione del mondo dopo il Gran Premio d'Australia

Alessandro Lombardo

Lewis Hamilton non si arrenderà senza combattere e ha già dichiarato la sua intenzione di sfidare i rivali Mercedes, soprattutto ora che la stagione 2026 è partita con grande energia.

Nel recente Gran Premio d’Australia la casa tedesca ha fatto tremare gli avversari: George Russell ha infatti realizzato in qualifica un giro sette decimi più veloce rispetto a Isack Hadjar della Red Bull, segnando così l’inizio di una stagione che promette colpi di scena e gare combattute.

Dopo una lotta accesa con Charles Leclerc di Ferrari fin dall’inizio della gara, la Mercedes ha saputo sfruttare a pieno le potenzialità delle gomme dure, permettendo a Russell e a Kimi Antonelli di conquistare un sorprendente 1-2.

Nonostante il dominio mostrato, Hamilton mantiene un atteggiamento ottimista e confida che la Ferrari troverà presto le soluzioni necessarie per rimanere competitiva. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e cambi di bordo, con ogni gara destinata a scrivere nuove pagine di questa sfida in continua evoluzione.

Hamilton confida nella Ferrari

Hamilton si è classificato quarto ad Albert Park, nonostante alcuni inconvenienti in qualifica che lo hanno fatto arretrare, terminando addirittura a sei decimi di secondo dal compagno Leclerc. In un’intervista a Sky Sports ha commentato: "Sono molto orgoglioso del team, che ha lavorato in maniera eccezionale per portare la vettura a questo livello. Certo, in Mercedes non siamo delle Frecce d’argento e dovremo superare nuove sfide, ma siamo pronti a lottare. È stata una gara emozionante e, con qualche giro in più, avrei potuto tenere testa a Charles. Ci sono numerosi aspetti positivi da questa esperienza e, sebbene rimanga del lavoro per ridurre il divario con la Mercedes, siamo determinati a dare il massimo fino alla prossima gara."

Come potrà la Ferrari raggiungere la Mercedes?

Il direttore del team Ferrari, Fred Vasseur, ha osservato che la vettura più veloce a Melbourne potrebbe non essere quella che trionferà alla fine della stagione, dato che il 2026 si prospetta come un campionato fortemente incentrato sullo sviluppo. Il 1° giugno la FIA ha infatti annunciato l’introduzione di test sul rapporto di compressione a temperature elevate, eliminando ogni sospetto di eventuali trucchi nel motore della Mercedes. Inoltre, la capacità della Ferrari di scattare con rapidità potrebbe rivelarsi l’arma vincente: a Melbourne Leclerc ha infatti realizzato una partenza impeccabile che gli ha garantito il comando fin dal primo giro.

