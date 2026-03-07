close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar, George Russell, Kimi Antonelli, Australian GP, 2026, generic

F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026

Isack Hadjar, George Russell, Kimi Antonelli, Australian GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di sabato 7° marzo 2026 nel mondo della Formula 1.

Risultati F1 2026: Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina. LEGGI DI PIÙ

Risultati F1 oggi: Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche. LEGGI DI PIÙ

GP d'Australia 2026 F1: Griglia di partenza - da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc? LEGGI DI PIÙ

F1 2026: come guardare il GP d'Australia? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Gran Premio d’Australia

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere

Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere

  • 2 ore fa
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia

Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia

  • 2 ore fa
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes

È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes

  • Oggi 08:56
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026

Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026

  • 3 ore fa
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

  • Oggi 08:38
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia Video

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia

  • Oggi 03:53

Notizie di Formula 1

12:00
F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026
10:21
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
10:00
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
09:00
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026

Appena arrivato

10:21
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
10:00
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
09:00
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026
08:56
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
08:38
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia Video

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia

Oggi 03:53
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa Formula 1

Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa

Ieri 07:25
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora. Formula 1

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

Ieri 05:51
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia Formula 1

SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

Ieri 04:41
Ontdek het op Google Play