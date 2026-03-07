La Mercedes ha dato prova di un vero dominio nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026.

George Russell si è assicurato la pole position con un margine di 0,293 secondi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Isack Hadjar, alla sua prima sessione di qualifiche da pilota Red Bull, si è qualificato secondo, davanti a Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lando Norris. Lewis Hamilton ha concluso dietro le McLaren, davanti a Liam Lawson e Arvin Lindblad.

Nella Q2, la grande sorpresa è stata Gabriel Bortoleto, che si è qualificato per la Q3; tuttavia, problemi meccanici alla sua Audi gli hanno impedito di raggiungere i box e di partecipare al round finale. Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon e Franco Colapinto sono stati eliminati.

La Q1 è stata caratterizzata da qualcosa di raro negli ultimi anni: un grave incidente che ha coinvolto Max Verstappen al suo primo giro lanciato in qualifica. Un incidente che ha coinvolto il quattro volte campione del mondo, insieme a Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Lance Stroll.

GP d’Australia 2026: Qualifiche

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Isack Hadjar 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Lewis Hamilton 8 Liam Lawson 9 Arvin Lindblad 10 Gabriel Bortoleto 11 Nico Hulkenberg 12 Oliver Bearman 13 Esteban Ocon 14 Pierre Gasly 15 Alex Albon 16 Franco Colapinto 17 Fernando Alonso 18 Valtteri Bottas 19 Sergio Pérez 20 Max Verstappen 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

Cosa è successo nelle FP3 del GP d'Australia?

La Mercedes ha dominato le prime FP3 del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, prima del Gran Premio d'Australia. George Russell ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:19.053, battendo Lewis Hamilton di 0,616 secondi, che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc.

La top five è stata completata da Oscar Piastri e Isack Hadjar, che hanno chiuso un posto davanti a Max Verstappen. Il resto della top ten era composto da Kimi Antonelli, vittima di un incidente molto grave, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.

Franco Colapinto ha concluso al 16° posto, un posto dietro Pierre Gasly. Fernando Alonso, nonostante i problemi al motore Honda, è riuscito a impedire alla sua Aston Martin di finire in fondo alla griglia.

Carlos Sainz ha avuto problemi con la sua Williams e non è riuscito a terminare la sessione, concludendo penultimo, appena davanti a Lance Stroll. Sergio Pérez ha concluso al 20° posto.

GP d’Australia 2026: FP3

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Lewis Hamilton 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Lando Norris 9 Gabriel Bortoleto 10 Oliver Bearman 11 Arvin Lindblad 12 Liam Lawson 13 Esteban Ocon 14 Nico Hulkenberg 15 Pierre Gasly 16 Franco Colapinto 17 Alex Albon 18 Fernando Alonso 19 Valtteri Bottas 20 Sergio Pérez 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

