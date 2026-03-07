close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it — Foto: © IMAGO

Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia

La Mercedes ha dato prova di un vero dominio nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026.

George Russell si è assicurato la pole position con un margine di 0,293 secondi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Isack Hadjar, alla sua prima sessione di qualifiche da pilota Red Bull, si è qualificato secondo, davanti a Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lando Norris. Lewis Hamilton ha concluso dietro le McLaren, davanti a Liam Lawson e Arvin Lindblad.

Nella Q2, la grande sorpresa è stata Gabriel Bortoleto, che si è qualificato per la Q3; tuttavia, problemi meccanici alla sua Audi gli hanno impedito di raggiungere i box e di partecipare al round finale. Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon e Franco Colapinto sono stati eliminati.

La Q1 è stata caratterizzata da qualcosa di raro negli ultimi anni: un grave incidente che ha coinvolto Max Verstappen al suo primo giro lanciato in qualifica. Un incidente che ha coinvolto il quattro volte campione del mondo, insieme a Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Lance Stroll.

GP d’Australia 2026: Qualifiche

Posizione Pilota
1George Russell
2Kimi Antonelli
3Isack Hadjar
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Lewis Hamilton
8Liam Lawson
9Arvin Lindblad
10Gabriel Bortoleto
11Nico Hulkenberg
12Oliver Bearman
13Esteban Ocon
14Pierre Gasly
15Alex Albon
16Franco Colapinto
17Fernando Alonso
18Valtteri Bottas
19Sergio Pérez
20Max Verstappen
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

Correlato: Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

Cosa è successo nelle FP3 del GP d'Australia?

La Mercedes ha dominato le prime FP3 del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, prima del Gran Premio d'Australia. George Russell ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:19.053, battendo Lewis Hamilton di 0,616 secondi, che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc.

La top five è stata completata da Oscar Piastri e Isack Hadjar, che hanno chiuso un posto davanti a Max Verstappen. Il resto della top ten era composto da Kimi Antonelli, vittima di un incidente molto grave, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.

Franco Colapinto ha concluso al 16° posto, un posto dietro Pierre Gasly. Fernando Alonso, nonostante i problemi al motore Honda, è riuscito a impedire alla sua Aston Martin di finire in fondo alla griglia.

Carlos Sainz ha avuto problemi con la sua Williams e non è riuscito a terminare la sessione, concludendo penultimo, appena davanti a Lance Stroll. Sergio Pérez ha concluso al 20° posto.

GP d’Australia 2026: FP3

Posizione Pilota
1George Russell
2Lewis Hamilton
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Lando Norris
9Gabriel Bortoleto
10Oliver Bearman
11Arvin Lindblad
12Liam Lawson
13Esteban Ocon
14Nico Hulkenberg
15Pierre Gasly
16Franco Colapinto
17Alex Albon
18Fernando Alonso
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1 Lewis Hamilton Mercedes Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere

Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere

  • 2 ore fa
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

  • Oggi 08:38
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

  • Oggi 04:14
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026

Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026

  • 3 ore fa
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia

Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia

  • 2 ore fa
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes

È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes

  • Oggi 08:56

Notizie di Formula 1

12:00
F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026
10:21
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
10:00
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
09:00
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026

Appena arrivato

12:00
F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026
10:21
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
10:00
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
09:00
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026
08:56
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia Video

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia

Oggi 03:53
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa Formula 1

Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa

Ieri 07:25
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora. Formula 1

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

Ieri 05:51
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia Formula 1

SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

Ieri 04:41
Ontdek het op Google Play