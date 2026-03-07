Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
La Mercedes ha dato prova di un vero dominio nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026.
George Russell si è assicurato la pole position con un margine di 0,293 secondi sul compagno di squadra Kimi Antonelli. Isack Hadjar, alla sua prima sessione di qualifiche da pilota Red Bull, si è qualificato secondo, davanti a Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lando Norris. Lewis Hamilton ha concluso dietro le McLaren, davanti a Liam Lawson e Arvin Lindblad.
Nella Q2, la grande sorpresa è stata Gabriel Bortoleto, che si è qualificato per la Q3; tuttavia, problemi meccanici alla sua Audi gli hanno impedito di raggiungere i box e di partecipare al round finale. Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon e Franco Colapinto sono stati eliminati.
La Q1 è stata caratterizzata da qualcosa di raro negli ultimi anni: un grave incidente che ha coinvolto Max Verstappen al suo primo giro lanciato in qualifica. Un incidente che ha coinvolto il quattro volte campione del mondo, insieme a Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Lance Stroll.
GP d’Australia 2026: Qualifiche
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Isack Hadjar
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Liam Lawson
|9
|Arvin Lindblad
|10
|Gabriel Bortoleto
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Oliver Bearman
|13
|Esteban Ocon
|14
|Pierre Gasly
|15
|Alex Albon
|16
|Franco Colapinto
|17
|Fernando Alonso
|18
|Valtteri Bottas
|19
|Sergio Pérez
|20
|Max Verstappen
|21
|Carlos Sainz
|22
|Lance Stroll
Cosa è successo nelle FP3 del GP d'Australia?
La Mercedes ha dominato le prime FP3 del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, prima del Gran Premio d'Australia. George Russell ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:19.053, battendo Lewis Hamilton di 0,616 secondi, che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc.
La top five è stata completata da Oscar Piastri e Isack Hadjar, che hanno chiuso un posto davanti a Max Verstappen. Il resto della top ten era composto da Kimi Antonelli, vittima di un incidente molto grave, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.
Franco Colapinto ha concluso al 16° posto, un posto dietro Pierre Gasly. Fernando Alonso, nonostante i problemi al motore Honda, è riuscito a impedire alla sua Aston Martin di finire in fondo alla griglia.
Carlos Sainz ha avuto problemi con la sua Williams e non è riuscito a terminare la sessione, concludendo penultimo, appena davanti a Lance Stroll. Sergio Pérez ha concluso al 20° posto.
GP d’Australia 2026: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Lewis Hamilton
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Lando Norris
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Oliver Bearman
|11
|Arvin Lindblad
|12
|Liam Lawson
|13
|Esteban Ocon
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Pierre Gasly
|16
|Franco Colapinto
|17
|Alex Albon
|18
|Fernando Alonso
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Sergio Pérez
|21
|Carlos Sainz
|22
|Lance Stroll
