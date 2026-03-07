Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
La Mercedes ha dominato la prima sessione di FP3 del Campionato del Mondo di Formula 1 2016, in vista del Gran Premio d'Australia.
George Russell ha segnato il giro più veloce con un tempo di 1:19.053, battendo Lewis Hamilton di 0,616 secondi. Hamilton ha preceduto il compagno di squadra, Charles Leclerc.
La top five è stata completata da Oscar Piastri e Isack Hadjar, che hanno concluso una posizione davanti a Max Verstappen. Il resto della top ten era composto da Kimi Antonelli, vittima di un grave incidente, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.
Franco Colapinto ha concluso al 16° posto, una posizione dietro Pierre Gasly. Fernando Alonso, nonostante i problemi al motore Honda, è riuscito a impedire alla sua Aston Martin di finire in fondo alla griglia.
Carlos Sainz ha avuto problemi con la sua Williams e non è riuscito a terminare la sessione, concludendo penultimo, appena davanti a Lance Stroll. Sergio Pérez alla fine si è classificato 20°.
GP d’Australia 2026: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Lewis Hamilton
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Isack Hadjar
|6
|Max Verstappen
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Lando Norris
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Oliver Bearman
|11
|Arvin Lindblad
|12
|Liam Lawson
|13
|Esteban Ocon
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Pierre Gasly
|16
|Franco Colapinto
|17
|Alex Albon
|18
|Fernando Alonso
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Sergio Pérez
|21
|Carlos Sainz
|22
|Lance Stroll
Correlato: VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
Perché il motore Mercedes è illegale?
Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.
Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.
Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.
"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."
Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
- Ieri 07:25
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
Latest News
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
- 2 ore fa
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
- 2 ore fa
UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA
- Ieri 15:08
F1 Ferrari Oggi: Domina il FP1 GP d'Australia; Charles Leclerc brilla
- Ieri 07:53
LEGO lancia la sua prima auto F1 2026: ecco come ottenerla
- Ieri 07:48
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
- Ieri 07:25
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo