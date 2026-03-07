close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025 — Foto: © IMAGO

Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

La Mercedes ha dominato la prima sessione di FP3 del Campionato del Mondo di Formula 1 2016, in vista del Gran Premio d'Australia.

George Russell ha segnato il giro più veloce con un tempo di 1:19.053, battendo Lewis Hamilton di 0,616 secondi. Hamilton ha preceduto il compagno di squadra, Charles Leclerc.

La top five è stata completata da Oscar Piastri e Isack Hadjar, che hanno concluso una posizione davanti a Max Verstappen. Il resto della top ten era composto da Kimi Antonelli, vittima di un grave incidente, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.

Franco Colapinto ha concluso al 16° posto, una posizione dietro Pierre Gasly. Fernando Alonso, nonostante i problemi al motore Honda, è riuscito a impedire alla sua Aston Martin di finire in fondo alla griglia.

Carlos Sainz ha avuto problemi con la sua Williams e non è riuscito a terminare la sessione, concludendo penultimo, appena davanti a Lance Stroll. Sergio Pérez alla fine si è classificato 20°.

GP d’Australia 2026: FP3

Posizione Pilota
1George Russell
2Lewis Hamilton
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Isack Hadjar
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Lando Norris
9Gabriel Bortoleto
10Oliver Bearman
11Arvin Lindblad
12Liam Lawson
13Esteban Ocon
14Nico Hulkenberg
15Pierre Gasly
16Franco Colapinto
17Alex Albon
18Fernando Alonso
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

