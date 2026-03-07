close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia

Andrea Kimi Antonelli è stato vittima di un violento incidente nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia 2026 del Campionato del Mondo di Formula 1.

Il giovane pilota italiano ha avuto un incidente con la sua Mercedes dopo aver perso il controllo della vettura all'ingresso della curva 2, dopo aver iniziato un giro lanciato a meno di 20 minuti dalla fine delle FP3.

Antonelli ha urtato lateralmente il muro, subendo gravi danni alla vettura. L'incidente ha comportato l'esposizione della bandiera rossa e la conclusione dell'attività in pista.

Le vetture sono tornate in pista a meno di tre minuti dalla fine della sessione, anche se la maggior parte ha optato per le simulazioni di qualifica.

Correlato: CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli Gran Premio d’Australia

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

  • 2 ore fa
UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA

UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA

  • Ieri 15:08
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa

Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa

  • Ieri 07:25
La Mercedes riceve la notizia che la metterà IN BATTAGLIA per la F1 2026!

La Mercedes riceve la notizia che la metterà IN BATTAGLIA per la F1 2026!

  • 5 marzo 2026 12:00
CONFERMATO: la Mercedes avrà UN RIVALE IN MENO al GP d'Australia

CONFERMATO: la Mercedes avrà UN RIVALE IN MENO al GP d'Australia

  • 5 marzo 2026 09:00
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026

CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026

  • 5 marzo 2026 07:00

Notizie di Formula 1

04:14
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
03:53
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
6-3
UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA
5-3
Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?

Appena arrivato

04:14
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
6-3
UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA
6-3
F1 Ferrari Oggi: Domina il FP1 GP d'Australia; Charles Leclerc brilla
6-3
LEGO lancia la sua prima auto F1 2026: ecco come ottenerla
6-3
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia Video

VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia

2 ore fa
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa Formula 1

Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa

Ieri 07:25
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora. Formula 1

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

Ieri 05:51
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia Formula 1

SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

Ieri 04:41
Ontdek het op Google Play