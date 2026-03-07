VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
Andrea Kimi Antonelli è stato vittima di un violento incidente nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia 2026 del Campionato del Mondo di Formula 1.
Il giovane pilota italiano ha avuto un incidente con la sua Mercedes dopo aver perso il controllo della vettura all'ingresso della curva 2, dopo aver iniziato un giro lanciato a meno di 20 minuti dalla fine delle FP3.
Antonelli ha urtato lateralmente il muro, subendo gravi danni alla vettura. L'incidente ha comportato l'esposizione della bandiera rossa e la conclusione dell'attività in pista.
Le vetture sono tornate in pista a meno di tre minuti dalla fine della sessione, anche se la maggior parte ha optato per le simulazioni di qualifica.
Ecco come si è verificato l’incidente di Kimi Antonelli: la vettura è rimasta inservibile. Dubbio che arrivi fino alla qualifica pic.twitter.com/IEBnXvoctf— 43 ★ (@ColapintoFiles) 7 marzo 2026
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
