Mercedes, guidata da Toto Wolff, ha un valido alleato nel mezzo della controversia sul motore, che verrà utilizzato anche da Alpine, Williams e McLaren. Nonostante le imminenti modifiche, Wolff ha chiarito che la scuderia può contare sul supporto del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e dell'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali.

Durante i test a Bahrein Wolff ha dichiarato: “Non si tratta soltanto dei team: è fondamentale ottenere il voto dell’organo direttivo e del titolare dei diritti commerciali. Se entrambi convergono su un determinato orientamento e agenda, non rimane altra scelta”. Ha aggiunto: “Contiamo sempre sul sostegno di Mohammed Ben Sulayem, un appassionato di motori e automobili, il quale ritiene che le regole siano sempre state chiare e applicate correttamente.”

Quando gli è stato chiesto se Ben Sulayem potesse influire sulle decisioni, Wolff ha risposto: “Certamente, in quanto presidente della FIA possiede tutti i poteri necessari per partecipare alle decisioni. In fin dei conti, la parola finale spetta a lui.”

Ha poi concluso: “Quando c’è una maggioranza netta – con quattro produttori di motori, Stefano e Mohammed – si capisce che non si tratta di una manovra coordinata contro un singolo fornitore. Sono convinto che Stefano saprà mantenere un approccio imparziale, quasi come in una partita a scacchi o in una strategia attentamente studiata.”

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

