Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026
La Mercedes potrà trarre vantaggio dall'Alpine nella stagione di Formula 1 2026. Pierre Gasly si rivelerà una pedina fondamentale per Franco Colapinto nella stagione 2026 di Formula 1.
Il pilota argentino dovrà fare i conti con un compagno di squadra di alto livello in Alpine, come sottolinea Juan Pablo Montoya, ex pilota di F1, in un'intervista esclusiva per BetBrothers: "La sfida per Franco Colapinto è affrontare un compagno di squadra davvero valido. Pierre Gasly è estremamente solido e, in una giornata favorevole, risulta quasi imbattibile.
"Tuttavia, affrontare Gasly rappresenta per Colapinto un'opportunità per comprendere meglio lo sviluppo dell'auto e abituarsi a una stagione intera. Durante l'anno ha dimostrato un buon rendimento e un costante miglioramento.
"Al momento, l'Alpine sembra destinata a collocarsi nella fascia media, ma a Melbourne si deciderà tutto", ha dichiarato Montoya.
Se Alpine riuscisse a sviluppare l'unità di potenza della Mercedes, darebbe al team tedesco un campione più ampio e più dati per apportare miglioramenti, il che potrebbe dare una spinta a Kimi Antonelli e George Russell.
Perché il motore Mercedes è illegale?
Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.
Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.
Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.
"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."
Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.
