close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026

Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026

Gianluca Cosentino
Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

La Mercedes potrà trarre vantaggio dall'Alpine nella stagione di Formula 1 2026. Pierre Gasly si rivelerà una pedina fondamentale per Franco Colapinto nella stagione 2026 di Formula 1.

Il pilota argentino dovrà fare i conti con un compagno di squadra di alto livello in Alpine, come sottolinea Juan Pablo Montoya, ex pilota di F1, in un'intervista esclusiva per BetBrothers: "La sfida per Franco Colapinto è affrontare un compagno di squadra davvero valido. Pierre Gasly è estremamente solido e, in una giornata favorevole, risulta quasi imbattibile.

"Tuttavia, affrontare Gasly rappresenta per Colapinto un'opportunità per comprendere meglio lo sviluppo dell'auto e abituarsi a una stagione intera. Durante l'anno ha dimostrato un buon rendimento e un costante miglioramento.

"Al momento, l'Alpine sembra destinata a collocarsi nella fascia media, ma a Melbourne si deciderà tutto", ha dichiarato Montoya.

Se Alpine riuscisse a sviluppare l'unità di potenza della Mercedes, darebbe al team tedesco un campione più ampio e più dati per apportare miglioramenti, il che potrebbe dare una spinta a Kimi Antonelli e George Russell.

Correlato: Antonelli svela la REALTÀ della Mercedes in vista del debutto stagionale

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Ferrari Oggi: Vasseur mostra un grande potenziale; Ex pilota lancia un messaggio controverso
Ferrari

Ferrari Oggi: Vasseur mostra un grande potenziale; Ex pilota lancia un messaggio controverso

  • 1 ora fa
Antonelli Oggi: Sainz e Verstappen danno la loro opinione; Alpine, il segreto della Mercedes
Mercedes

Antonelli Oggi: Sainz e Verstappen danno la loro opinione; Alpine, il segreto della Mercedes

  • 1 ora fa
Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026
Mercedes

Alpine, il PIANO SEGRETO di Mercedes per il 2026

  • 3 ore fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Leggenda svela perché sarà veloce con la Ferrari; Finalmente puoi acquistare la divisa
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Leggenda svela perché sarà veloce con la Ferrari; Finalmente puoi acquistare la divisa

  • Ieri 22:00
Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari
Ferrari

Ex pilota lancia un messaggio controverso contro la Ferrari

  • Ieri 21:46
Sainz è d'accordo con la Mercedes su Verstappen!
Williams

Sainz è d'accordo con la Mercedes su Verstappen!

  • Ieri 16:21
Più notizie

Molto letto

Mercedes va in ALLERTA per il suo motore

Mercedes va in ALLERTA per il suo motore

  • 26 febbraio
 Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

  • 13 febbraio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti

F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti

  • 27 febbraio
 Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

  • 21 febbraio
 Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026

Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026

  • 21 febbraio
 Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, viene ridicolizzato per il suo disastro

Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, viene ridicolizzato per il suo disastro

  • 21 febbraio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play