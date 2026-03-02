Antonelli svela la REALTÀ della Mercedes in vista del debutto stagionale

Le prove invernali a Bahrain non sono state facili per Andrea Kimi Antonelli e per la scuderia Mercedes.

Pur avendo mostrato in certi momenti una notevole capacità in termini di velocità, la preparazione alla nuova stagione è stata ostacolata da problemi tecnici – in particolare per Antonelli.

Nell’ultimo giorno di attività sul Circuito Internazionale di Bahrain la situazione è precipitata: il pilota ha dovuto fermare la monoposto tra le curve 10 e 11 a causa di una perdita di pressione nell’unità di potenza. Questo inconveniente ha costretto i tecnici a effettuare un cambio completo del motore, facendo così saltare la sessione mattutina al giovane sostituto di Lewis Hamilton, nonostante abbia realizzato 49 giri prima che l’attenzione del team si spostasse sull’imminente apertura in Australia.

Antonelli si mantiene sereno sotto pressione

Nonostante il tempo perso sul tracciato, Antonelli non si mostra eccessivamente preoccupato. Il giovane pilota riconosce che le sessioni di prova non sono state all’altezza delle aspettative, ma è consapevole dell’importanza di questo percorso per prepararsi al meglio alla competizione.

“La prova non è stata affatto fluida”, ha commentato durante la conferenza stampa, sottolineando come individuare queste piccole criticità in questa fase preliminare sia fondamentale per evitarle durante la stagione e per trarre importanti insegnamenti dai dati raccolti.

Mercedes, un team da battere

Anche se l’affidabilità resta un’impresa ancora da perfezionare, le prestazioni in pista offrono un quadro incoraggiante. Rivali storici come Ferrari e McLaren continuano a considerare Mercedes il team da superare nelle prime gare della stagione. Il team principal, Toto Wolff, mostra piena fiducia sia nel pilota che nel pacchetto tecnico, evidenziando come questi inconvenienti siano parte integrante delle nuove normative, che rappresentano la sfida di bilanciare il motore a combustione con la potenza elettrica.

Guardando all'apertura della stagione

Con il Gran Premio d’Australia fissato per l’8 marzo, Mercedes è al lavoro per risolvere definitivamente i problemi legati alla pressione pneumatica. Il team assicura di aver ripreso il controllo della situazione e di aver ottenuto informazioni preziose dai dati raccolti a Bahrain. Antonelli si dichiara pronto per il suo debutto ufficiale a Melbourne, sentendosi fisicamente e mentalmente in condizione migliore rispetto all’anno passato; rimane in attesa di verificare se il W17 abbia la velocità necessaria per competere per la vittoria, in un contesto in cui le differenze tra i grandi team, inclusa la Red Bull Racing, resteranno contenute.

