Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
Risultati completi e tempi di qualificazione per la gara all'Albert Park
GPFans ha pubblicato la griglia di partenza per il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1.
George Russell ha dominato le qualifiche ottenendo una pole position impeccabile che riafferma la supremazia della Mercedes in vista della stagione 2026. Il pilota britannico ha battuto il compagno di squadra, Kimi Antonelli, di tre decimi di secondo, mentre nella seconda fila Isack Hadjar ha superato Charles Leclerc, lasciando il miglior pilota non Mercedes a oltre tre quarti di secondo dal tempo record.
L’attuale campione del mondo, Lando Norris, partirà dal sesto posto, condividendo la terza fila con il collega di McLaren e l’idolo locale Oscar Piastri. La sessione Q3 è stata interrotta per un periodo prolungato a seguito di un incidente in cui la Mercedes di Kimi Antonelli è uscita di pista con due ventilatori di raffreddamento ancora attaccati.
Uno di questi si è semplicemente diretto verso la ghiaia, mentre l’altro ha colpito la carreggiata subendo danni significativi dopo un contatto con Lando Norris. In seguito, Max Verstappen è rimasto la principale vittima delle prime fasi dei tempi, quando, a pochi secondi dall’inizio della sua prima corsa veloce, il pilota della Red Bull ha visto bloccarsi l’asse posteriore nel tentativo di rallentare in prossimità della Curva 1, costringendolo a ben assistere, impotente, al destino della sua monoposto, che si è schiantata contro le barriere, decretando la bandiera rossa.
GP d’Australia F1 2026: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Isack Hadjar
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Liam Lawson
|9
|Arvin Lindblad
|10
|Gabriel Bortoleto
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Oliver Bearman
|13
|Esteban Ocon
|14
|Pierre Gasly
|15
|Alex Albon
|16
|Franco Colapinto
|17
|Fernando Alonso
|18
|Valtteri Bottas
|19
|Sergio Pérez
|20
|Max Verstappen
|21
|Carlos Sainz
|22
|Lance Stroll
Quest’anno sono state introdotte alcune modifiche al formato delle qualifiche, pur senza l’impatto delle nuove regolamentazioni tecniche. La griglia si è estesa a 22 vetture, il che significa che nelle sessioni Q1 e Q2 saranno eliminate 6 vetture anziché 5, lasciando 10 contendenti in corsa per la pole in Q3. Un’altra novità riguarda la durata: la sessione Q3 è stata prorogata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti complessivi. La FIA, fino ad ora, non ha comunicato sanzioni, penalizzazioni o variazioni nell’ordine di partenza a seguito delle qualifiche.
Correlato: Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
- 2 ore fa
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- Oggi 07:41
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
- Oggi 04:14
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
Latest News
F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026
- 59 minuti fa
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- Oggi 07:41
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
- 2 ore fa
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
- 2 ore fa
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026
- 3 ore fa
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
- Oggi 08:56
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio