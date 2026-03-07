Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

GPFans ha pubblicato la griglia di partenza per il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1.

George Russell ha dominato le qualifiche ottenendo una pole position impeccabile che riafferma la supremazia della Mercedes in vista della stagione 2026. Il pilota britannico ha battuto il compagno di squadra, Kimi Antonelli, di tre decimi di secondo, mentre nella seconda fila Isack Hadjar ha superato Charles Leclerc, lasciando il miglior pilota non Mercedes a oltre tre quarti di secondo dal tempo record.

L’attuale campione del mondo, Lando Norris, partirà dal sesto posto, condividendo la terza fila con il collega di McLaren e l’idolo locale Oscar Piastri. La sessione Q3 è stata interrotta per un periodo prolungato a seguito di un incidente in cui la Mercedes di Kimi Antonelli è uscita di pista con due ventilatori di raffreddamento ancora attaccati.

Uno di questi si è semplicemente diretto verso la ghiaia, mentre l’altro ha colpito la carreggiata subendo danni significativi dopo un contatto con Lando Norris. In seguito, Max Verstappen è rimasto la principale vittima delle prime fasi dei tempi, quando, a pochi secondi dall’inizio della sua prima corsa veloce, il pilota della Red Bull ha visto bloccarsi l’asse posteriore nel tentativo di rallentare in prossimità della Curva 1, costringendolo a ben assistere, impotente, al destino della sua monoposto, che si è schiantata contro le barriere, decretando la bandiera rossa.

GP d’Australia F1 2026: Griglia di partenza

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Isack Hadjar 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Lewis Hamilton 8 Liam Lawson 9 Arvin Lindblad 10 Gabriel Bortoleto 11 Nico Hulkenberg 12 Oliver Bearman 13 Esteban Ocon 14 Pierre Gasly 15 Alex Albon 16 Franco Colapinto 17 Fernando Alonso 18 Valtteri Bottas 19 Sergio Pérez 20 Max Verstappen 21 Carlos Sainz 22 Lance Stroll

Quest’anno sono state introdotte alcune modifiche al formato delle qualifiche, pur senza l’impatto delle nuove regolamentazioni tecniche. La griglia si è estesa a 22 vetture, il che significa che nelle sessioni Q1 e Q2 saranno eliminate 6 vetture anziché 5, lasciando 10 contendenti in corsa per la pole in Q3. Un’altra novità riguarda la durata: la sessione Q3 è stata prorogata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti complessivi. La FIA, fino ad ora, non ha comunicato sanzioni, penalizzazioni o variazioni nell’ordine di partenza a seguito delle qualifiche.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

