Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025 — Foto: © IMAGO

Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?

Risultati completi e tempi di qualificazione per la gara all'Albert Park

GPFans ha pubblicato la griglia di partenza per il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1.

George Russell ha dominato le qualifiche ottenendo una pole position impeccabile che riafferma la supremazia della Mercedes in vista della stagione 2026. Il pilota britannico ha battuto il compagno di squadra, Kimi Antonelli, di tre decimi di secondo, mentre nella seconda fila Isack Hadjar ha superato Charles Leclerc, lasciando il miglior pilota non Mercedes a oltre tre quarti di secondo dal tempo record.

L’attuale campione del mondo, Lando Norris, partirà dal sesto posto, condividendo la terza fila con il collega di McLaren e l’idolo locale Oscar Piastri. La sessione Q3 è stata interrotta per un periodo prolungato a seguito di un incidente in cui la Mercedes di Kimi Antonelli è uscita di pista con due ventilatori di raffreddamento ancora attaccati.

Uno di questi si è semplicemente diretto verso la ghiaia, mentre l’altro ha colpito la carreggiata subendo danni significativi dopo un contatto con Lando Norris. In seguito, Max Verstappen è rimasto la principale vittima delle prime fasi dei tempi, quando, a pochi secondi dall’inizio della sua prima corsa veloce, il pilota della Red Bull ha visto bloccarsi l’asse posteriore nel tentativo di rallentare in prossimità della Curva 1, costringendolo a ben assistere, impotente, al destino della sua monoposto, che si è schiantata contro le barriere, decretando la bandiera rossa.

GP d’Australia F1 2026: Griglia di partenza

Posizione Pilota
1George Russell
2Kimi Antonelli
3Isack Hadjar
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Lewis Hamilton
8Liam Lawson
9Arvin Lindblad
10Gabriel Bortoleto
11Nico Hulkenberg
12Oliver Bearman
13Esteban Ocon
14Pierre Gasly
15Alex Albon
16Franco Colapinto
17Fernando Alonso
18Valtteri Bottas
19Sergio Pérez
20Max Verstappen
21Carlos Sainz
22Lance Stroll

Quest’anno sono state introdotte alcune modifiche al formato delle qualifiche, pur senza l’impatto delle nuove regolamentazioni tecniche. La griglia si è estesa a 22 vetture, il che significa che nelle sessioni Q1 e Q2 saranno eliminate 6 vetture anziché 5, lasciando 10 contendenti in corsa per la pole in Q3. Un’altra novità riguarda la durata: la sessione Q3 è stata prorogata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti complessivi. La FIA, fino ad ora, non ha comunicato sanzioni, penalizzazioni o variazioni nell’ordine di partenza a seguito delle qualifiche.

Correlato: Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

