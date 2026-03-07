close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere

Vi presentiamo tutte le informazioni indispensabili per il Gran Premio d’Australia, che inaugura il Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.

Il circuito di Albert Park ospiterà l’evento inaugurale della stagione, segnando il tanto atteso ritorno di Sergio Pérez in F1, il debutto ufficiale di Cadillac come team e l’arrivo di Audi, che apparirà sotto il suo nuovo marchio.

Sarà inoltre la prima gara con le nuove regolamentazioni, motivo per cui resta incerta la leadership: resterà in testa la McLaren o verrà conquistata da Ferrari, Mercedes o Red Bull?

A complicare il weekend, Aston Martin e Fernando Alonso dovranno affrontare diverse problematiche tecniche riscontrate sulle loro vetture, mentre Carlos Sainz e il team Williams contemplano la gara con maggior ottimismo, nonostante l’incertezza dovuta ai giorni di test persi.

Di seguito, troverai tutte le informazioni utili per il weekend a Melbourne, compresi gli orari e i canali televisivi per i vari paesi dell’America Latina, la Spagna e gli Stati Uniti.

Orari GP d’Australia: Sabato 7 marzo 2026

Corsa

  • Spagna: 05:00 (domenica 8) / DAZN
  • Argentina: 00:00 (domenica 8) / ESPN
  • Colombia: 23:00 / ESPN
  • Messico: 22:00 / SkySports
  • Stati Uniti (Pacifico): 21:00 / Apple

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026?
Fabricante de motor Equipos
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

