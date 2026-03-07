Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
Vi presentiamo tutte le informazioni indispensabili per il Gran Premio d’Australia, che inaugura il Campionato Mondiale 2026 di Formula 1.
Il circuito di Albert Park ospiterà l’evento inaugurale della stagione, segnando il tanto atteso ritorno di Sergio Pérez in F1, il debutto ufficiale di Cadillac come team e l’arrivo di Audi, che apparirà sotto il suo nuovo marchio.
Sarà inoltre la prima gara con le nuove regolamentazioni, motivo per cui resta incerta la leadership: resterà in testa la McLaren o verrà conquistata da Ferrari, Mercedes o Red Bull?
A complicare il weekend, Aston Martin e Fernando Alonso dovranno affrontare diverse problematiche tecniche riscontrate sulle loro vetture, mentre Carlos Sainz e il team Williams contemplano la gara con maggior ottimismo, nonostante l’incertezza dovuta ai giorni di test persi.
Di seguito, troverai tutte le informazioni utili per il weekend a Melbourne, compresi gli orari e i canali televisivi per i vari paesi dell’America Latina, la Spagna e gli Stati Uniti.
Orari GP d’Australia: Sabato 7 marzo 2026
Corsa
- Spagna: 05:00 (domenica 8) / DAZN
- Argentina: 00:00 (domenica 8) / ESPN
- Colombia: 23:00 / ESPN
- Messico: 22:00 / SkySports
- Stati Uniti (Pacifico): 21:00 / Apple
Correlato: Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
- Oggi 08:38
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- Oggi 07:41
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
- Oggi 04:14
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
Latest News
F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026
- 59 minuti fa
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- Oggi 07:41
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
- 2 ore fa
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
- 2 ore fa
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026
- 3 ore fa
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
- Oggi 08:56
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio