﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

F1 Kimi Antonelli Oggi: Vantaggio di Max Verstappen alla Red Bull; Rivale della Mercedes

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedì 24° Febbraio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: svela il vantaggio di Max Verstappen alla Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Rivale della Mercedes? Svelato il VERO livello 2026 di Aston Martin. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: La Red Bull si apre sulla RB22 e considera la Mercedes più avanti. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Lance Stroll lancia un'ombra inaspettata alla Mercedes sul 2026. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: la Mercedes si prepara alla lotta per il titolo secondo Bernie Collins. LEGGI DI PIÙ

