Il mentore di Antonelli in F1 mostra tutto alla presentazione del casco NAKED

Il compagno di Checo Pérez nella scuderia Cadillac in Formula 1, Valtteri Bottas, ha sorpreso tutti svelando il design del suo casco per il 2026 in maniera decisamente originale: ha posato completamente nudo in una piscina. (No, non stai sognando.)

Durante la scorsa stagione Bottas ha svolto il ruolo di mentore per Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, ricoprendo la funzione di pilota di riserva che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del giovane talento italiano.

Bottas tornerà in griglia nel 2026 con il nuovo team Cadillac, dove, insieme al compagno Sergio Pérez, occuperà rispettivamente le posizioni 21 e 22 in campionato. Il pilota finlandese ha trascorso la stagione 2025 in disparte, dopo essere stato escluso da Sauber a fine 2024, ricoprendo il ruolo di riserva per il suo vecchio team Mercedes.

Con l’ingresso nella griglia come undicesima scuderia in vista del 2026, Cadillac ha scommesso sull’esperienza, puntando su due piloti che vantano insieme 16 vittorie in Gran Premi. Pérez e Bottas hanno già lasciato il segno in squadre prestigiose come Williams, Mercedes e Red Bull, anche se Graeme Lowdon aveva avvertito che, nel 2026, potrebbero ritrovarsi a lottare per una posizione nella parte bassa della griglia.

Visibilmente emozionato per il ritorno come titolare, Bottas ha presentato il suo nuovo casco, spiegando che il design era stato concepito inizialmente dalla sua fidanzata Tiffany Cromwell prima della scorsa stagione, anche se non ne ha avuto l’occasione durante un weekend di Gran Premio. Il pilota ha inoltre precisato che sono state apportate solo leggere modifiche ai colori per allinearsi con l’immagine di Cadillac, mantenendo l’azzurro come tonalità principale e impreziosendo il casco con lo stemma della Finlandia. Dopo aver illustrato il processo creativo tramite un video su Instagram, la telecamera si è allontanata rivelando Bottas in piscina, completamente nudo ad eccezione del nuovo casco. Il pilota, solito attirare l’attenzione per iniziative benefiche, aveva già realizzato un calendario di nudi nel 2024 per raccogliere fondi a favore di Movember.

Dove si posizionerà Cadillac nel 2026?

Nonostante Lowdon avesse già ipotizzato che il team Cadillac si sarebbe trovato in fondo alla griglia, le prove pre-stagionali al Circuito Internazionale di Bahrein hanno evidenziato quanto la squadra sia ancora lontana dal gruppo medio.

Pérez ha registrato un tempo quasi nove secondi più lento rispetto al miglior giro di Charles Leclerc registrato venerdì scorso, mentre Bottas, eseguendo diversi giri ad alta velocità tipici delle sessioni di qualificazione, si è fermato a tre secondi e mezzo di ritardo.

L’obiettivo principale per Cadillac, durante questo primo test, è stato quello di accumulare chilometri preziosi e dimostrare la solidità del monoposto, soprattutto considerando che il team ha dovuto essere formato ex novo con 500 persone negli ultimi 14 mesi. La prova si è svolta con successo, evitando le complicazioni affrontate da squadre più esperte come Aston Martin, e ha visto il completamento di ben 741 giri durante la sessione.

