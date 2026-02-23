La Red Bull si esprime apertamente sulla SUPERIORITÀ della Mercedes
La Red Bull si esprime apertamente sulla SUPERIORITÀ della Mercedes
Pierre Waché ha dichiarato che la RB22 della Red Bull Racing non è ancora l'auto più veloce e ha lanciato un messaggio di incoraggiamento rivolto sia ad Andrea Kimi Antonelli sia a Mercedes.
Durante un’intervista a F1TV, il direttore tecnico ha illustrato il confronto tra le scuderie, sottolineando che al momento il team si posiziona al quarto posto.
L’azienda austriaca, che debutterà questa stagione con il proprio motore, è stata elogiata dai rivali per l’affidabilità del suo impianto.
Pur mostrando soddisfazione per le prestazioni in pista, la Red Bull non si definisce ancora favorita, dovendo recuperare terreno in un ambiente altamente competitivo, mentre Mercedes e Williams evidenziano alcune criticità.
Red Bull si riconosce come il quarto team
Il direttore tecnico ha spiegato che, secondo la sua analisi, Ferrari, Mercedes e McLaren dominano momentaneamente la classifica, con la Red Bull subito dietro di loro.
"Certo, potremmo sbagliare, visto che non conosciamo dettagli come la quantità di carburante o le configurazioni motore degli altri team", ha osservato Waché.
Ha inoltre evidenziato come sia Ferrari che Mercedes abbiano impressionato durante i test di velocità, soprattutto in condizioni di basso carico di carburante.
