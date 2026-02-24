Antonelli svela il VANTAGGIO di Verstappen alla Red Bull
Kimi Antonelli afferma che Mercedes si trova in svantaggio rispetto alla potenza offerta dal motore Ford della Red Bull al via della gara.
Con le attuali unità di potenza, i piloti devono aumentare notevolmente i giri per caricare il sistema e, secondo l’esperto italiano, in Red Bull questo processo si conclude in un tempo inferiore.
I team stanno ancora esplorando il pieno potenziale di queste nuove soluzioni, che richiedono la gestione di molti più parametri rispetto agli anni passati. Durante la partenza, inoltre, non è possibile sfruttare l’energia elettrica, rendendo indispensabile l’utilizzo del motore a combustione.
Per garantire il corretto funzionamento del turbo, è fondamentale che il pilota mantenga alti i regimi sin dalla griglia di partenza, preparando in anticipo il sistema per la spinta iniziale. Appena si spengono le luci di partenza, il pilota può scattare, dando inizio a una corsa in cui ogni frazione di secondo conta.
Procedimento di partenza più complesso per i piloti
Il nuovo procedimento di partenza si rivela nettamente più complesso, rappresentando un vantaggio per chi dispone del motore Ford montato sulle vetture Red Bull.
"Non è affatto semplice," commenta Antonelli ad Autoracer, spiegando che l’assenza del MGU-H impone di far salire il turbo al momento giusto, con una precisa pressione sull’acceleratore, in modo che il sistema sia pronto quando le luci si spengono. La FIA ha cercato di intervenire per agevolare il processo, anche se il pilota osserva differenze marcate tra i vari team: alcuni, infatti, sembrano non averne bisogno in maniera eccessiva, come la Red Bull che accelera non appena si illumina la prima luce, probabilmente grazie a un turbo più compatto rispetto a quello della Mercedes.
Relazione di potenza
Per quanto riguarda la relazione di potenza in vista del 2026, Antonelli adotta un approccio cauto, sottolineando tuttavia che attualmente tutti i team leader si presentano in condizioni ottimali. In particolare, il pilota evidenzia la McLaren come una delle squadre con il maggior potenziale e suggerisce che anche la Red Bull potrebbe riservare qualche mossa strategica.
"La McLaren ha compiuto un salto significativo in termini di prestazioni," osserva, aggiungendo che sia loro che la Red Bull tengono le carte ben nascoste in vista delle sfide future.
