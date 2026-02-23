La prova Mercedes che entusiasma Colapinto e Russell

Bernie Collins, ex-ingegnere di Aston Martin, è convinta che la Mercedes dominerà la competizione nel 2026.

Pur ammettendo che Ferrari e Red Bull possano riservare qualche sorpresa, Collins crede fermamente che le frecce argentate si aggiudicheranno i principali riconoscimenti.

Durante la settimana dei test a Barcellona, infatti, George Russell è rimasto particolarmente colpito dalla Red Bull Ford e, allo stesso tempo, Toto Wolff ha mostrato interesse per la monoposto austriaca.

Nonostante ciò, molti analisti confermano che la vera protagonista rimane la Mercedes, soprattutto grazie al motore, che promette di essere il più potente della stagione.

Favoriti al titolo

Secondo quanto riportato da Sky Sports F1, Collins indica la Mercedes come la favorita, pur riconoscendo le prestazioni di Ferrari e Red Bull.

"La vettura della Mercedes è veramente spettacolare. I risultati storici ci avevano fatto supporre che il suo motore sarebbe stato il migliore in categoria, ma sia Ferrari che Red Bull hanno saputo sorprendere, dimostrando un livello di competitività paragonabile", ha dichiarato.

Ha poi aggiunto: "Tutto fa pensare che il team tedesco mantenga la stabilità e la serenità necessarie. Sono convinta che la loro monoposto si rivelerà inarrestabile a Melbourne", consolidando così il favore verso la Mercedes come chiaro candidato al titolo.

