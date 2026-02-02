È la fine per Hamilton? La Ferrari vuole una stella sudamericana in macchina

Ferrari secondo il quotidiano tedesco Blick ha individuato un nuovo nome per il 2027: Gabriel Bortoleto.

Il pilota dell’Audi, che ha stregato gli appassionati con una stagione d’esordio dirompente in Formula 1, ha attirato l’attenzione della leggendaria scuderia italiana grazie alle sue prestazioni esemplari con Sauber, dimostrando costanza e una notevole velocità in pista.

Le indiscrezioni sull’interesse della Ferrari si consolidano sulle ottime performance del brasiliano, salito in Formula 1 nel 2025. Durante la sua stagione da novizio con lo Stake F1 Team Kick Sauber, Bortoleto ha collezionato 19 punti, conquistandosi il diciannovesimo posto nel campionato mondiale. Il momento clou della sua campagna è avvenuto al Gran Premio d’Ungheria, dove, partito dalla settima posizione, è riuscito a raggiungere un rispettabile sesto posto.

Inoltre, il pilota ha ottenuto punti preziosi nelle gare disputate in Austria, Monza, Belgio e Messico, tanto che in 13 delle 18 prove ha superato il compagno di squadra Nico Hülkenberg. Queste prestazioni hanno convinto Audi a confermare il giovane talento in vista della stagione 2026, al termine della transizione da Sauber.

La visione di Ferrari verso il futuro

Le mosse strategiche a Maranello sembrano puntare a un rinnovamento in vista del 2027. Mentre la scuderia concentra i propri sforzi sull’integrazione di Lewis Hamilton per la stagione attuale, il duo Hamilton e Charles Leclerc si consolida come pilastro del team.

Hamilton è legato alla Ferrari fino alla fine del 2026, mentre Leclerc è confermato fino al 2027, con clausole di rendimento che potrebbero essere riviste al termine della stagione in corso. Il veterano giornalista svizzero Roger Benoit, de Blick, osserva che Bortoleto figura in una posizione di rilievo nella lista dei desideri della squadra, tanto da essere considerato nel paddock come il probabile successore nel caso in cui Hamilton decida di salutare la competizione quest’anno.

