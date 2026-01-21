close global

Lewis Hamilton in his Ferrari race suit with sunglasses on ahead of the Abu Dhabi Grand Prix in 2025

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton in his Ferrari race suit with sunglasses on ahead of the Abu Dhabi Grand Prix in 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Mercoledì 21° Gennaio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: la Ferrari indica che solo Charles Leclerc può battere Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: sarà il nuovo ingegnere di pista della Ferrari, che punta a una rinascita nel 2026. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: Fred Vasseur riconosce la responsabilità della Ferrari per la scarsa stagione 2025. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: il britannico esaurisce le scuse dopo l'ultimo cambio in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: il britannico torna a sorridere mentre la Ferrari si avvicina alla presentazione della SF-26 LEGGI DI PIÙ

Correlato

Formula 1

Latest News

Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: GRANDI NOTIZIE da Alpine; Rapporto PREOCCUPANTE

  • 17 minuti fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

  • 1 ora fa
CONFERMATO: Ferrari apporta MODIFICHE alla sua formazione di F1
Ferrari

CONFERMATO: Ferrari apporta MODIFICHE alla sua formazione di F1

  • 2 ore fa
La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin
Mercedes

La nuova VITTORIA della Mercedes sull'Aston Martin

  • 3 ore fa
ATTENZIONE Kimi Antonelli: rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes
Mercedes

ATTENZIONE Kimi Antonelli: rapporto PREOCCUPANTE sul motore Mercedes

  • Oggi 19:00
Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026
Mercedes

Kimi Antonelli riceve GRANDI NOTIZIE da Alpine per il 2026

  • Oggi 18:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio

Classifiche F1

