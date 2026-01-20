Sarà il NUOVO alleato di Hamilton a rinascere in Ferrari

Scuderia Ferrari ha annunciato il 20 gennaio 2026 una decisione importante per la stagione di Formula 1: Lewis Hamilton avrà un nuovo race engineer.

Il cambiamento arriva dopo un inizio complicato della scorsa stagione, durante il quale la comunicazione tra il sette volte campione del mondo e il suo precedente race engineer, Riccardo Adami, non ha raggiunto gli standard richiesti. La scelta di intervenire a livello tecnico evidenzia la volontà del team di rafforzare la propria struttura, mirando a una gestione più efficace e a prestazioni migliorate in pista.

Riccardo Adami, che aveva affiancato Hamilton sin dal 2025, ha assunto un nuovo incarico all’interno della Ferrari Driver Academy a partire dal 16 gennaio 2026. In questo ruolo si occuperà della gestione dell’accademia e del programma di test per auto storiche (TPC), attività fondamentali per lo sviluppo dei giovani talenti. Sebbene il trasferimento non rappresenti un licenziamento, il cambiamento segna una svolta importante nella strategia tecnica rivolta al sette volte campione del mondo.

Luca Diella, il principale candidato

Sebbene Ferrari non abbia ancora confermato ufficialmente chi ricoprirà in via definitiva il ruolo di race engineer per Hamilton, Luca Diella, attuale performance engineer, si prospetta come il candidato ideale.

Con un’esperienza consolidata maturata in Mercedes, dove ha lavorato per quattro anni al fianco di Hamilton, Diella potrebbe facilitare una transizione rapida e senza intoppi. Nel frattempo, mentre si definisce la decisione ufficiale, Bryan Bozzi, solitamente al fianco di Charles Leclerc, assumerà provvisoriamente il ruolo durante il primo test pre-stagionale a Barcellona.

I test si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio 2026 al Circuito di Barcelona-Catalunya e si terranno a porte chiuse. Ferrari presenterà il nuovo monoposto SF-26 il 23 gennaio, concentrandosi successivamente sulla preparazione dei piloti in vista del nuovo regolamento.

Anche i pettegolezzi relativi a un possibile ritorno di Hamilton con il suo ex race engineer Mercedes, Peter "Bono" Bonnington, sono stati definitivamente scartati: Bonnington continuerà in Mercedes, dove affiancherà il giovane Kimi Antonelli, mentre Ferrari comunicherà ufficialmente la nomina del nuovo race engineer contestualmente alla presentazione della vettura.

