Sarà il NUOVO alleato di Hamilton a rinascere in Ferrari
Sarà il NUOVO alleato di Hamilton a rinascere in Ferrari
Scuderia Ferrari ha annunciato il 20 gennaio 2026 una decisione importante per la stagione di Formula 1: Lewis Hamilton avrà un nuovo race engineer.
Il cambiamento arriva dopo un inizio complicato della scorsa stagione, durante il quale la comunicazione tra il sette volte campione del mondo e il suo precedente race engineer, Riccardo Adami, non ha raggiunto gli standard richiesti. La scelta di intervenire a livello tecnico evidenzia la volontà del team di rafforzare la propria struttura, mirando a una gestione più efficace e a prestazioni migliorate in pista.
Riccardo Adami, che aveva affiancato Hamilton sin dal 2025, ha assunto un nuovo incarico all’interno della Ferrari Driver Academy a partire dal 16 gennaio 2026. In questo ruolo si occuperà della gestione dell’accademia e del programma di test per auto storiche (TPC), attività fondamentali per lo sviluppo dei giovani talenti. Sebbene il trasferimento non rappresenti un licenziamento, il cambiamento segna una svolta importante nella strategia tecnica rivolta al sette volte campione del mondo.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Luca Diella, il principale candidato
Sebbene Ferrari non abbia ancora confermato ufficialmente chi ricoprirà in via definitiva il ruolo di race engineer per Hamilton, Luca Diella, attuale performance engineer, si prospetta come il candidato ideale.
Con un’esperienza consolidata maturata in Mercedes, dove ha lavorato per quattro anni al fianco di Hamilton, Diella potrebbe facilitare una transizione rapida e senza intoppi. Nel frattempo, mentre si definisce la decisione ufficiale, Bryan Bozzi, solitamente al fianco di Charles Leclerc, assumerà provvisoriamente il ruolo durante il primo test pre-stagionale a Barcellona.
I test si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio 2026 al Circuito di Barcelona-Catalunya e si terranno a porte chiuse. Ferrari presenterà il nuovo monoposto SF-26 il 23 gennaio, concentrandosi successivamente sulla preparazione dei piloti in vista del nuovo regolamento.
Anche i pettegolezzi relativi a un possibile ritorno di Hamilton con il suo ex race engineer Mercedes, Peter "Bono" Bonnington, sono stati definitivamente scartati: Bonnington continuerà in Mercedes, dove affiancherà il giovane Kimi Antonelli, mentre Ferrari comunicherà ufficialmente la nomina del nuovo race engineer contestualmente alla presentazione della vettura.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Lewis Hamilton Oggi: Esaurisce le scuse dopo l'ultimo cambio; Schumacher lo definisce di mentalità chiusa
- Ieri 22:00
Le critiche che potrebbero PORRE FINE alla carriera di Hamilton in F1
- Ieri 16:00
Imola svela il MASSICCIO rinnovo per tornare in F1 dopo l'addio nel 2026
- Ieri 15:00
Hamilton sorride di nuovo mentre la Ferrari fa progressi con la SF-26
- Ieri 14:00
Ecco perché Antonelli sarà una PRIORITÀ in Mercedes rispetto a Verstappen
- Ieri 13:00
Sarà il NUOVO alleato di Hamilton a rinascere in Ferrari
- Ieri 13:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio