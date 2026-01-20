Hamilton sorride di nuovo mentre la Ferrari fa progressi con la SF-26
Il leggendario pilota Lewis Hamilton ha espresso grande ottimismo per il suo futuro in Ferrari durante la presentazione della monoposto 2026.
Dopo una pausa tra le stagioni più breve rispetto al solito, Hamilton e il suo compagno Charles Leclerc si preparano intensamente per i test pre-stagionali, che decorreranno a porte chiuse a Barcellona il 26 gennaio. Prima che la Scuderia si unisca agli altri dieci team al Circuit de Barcelona-Catalunya, i due si sono recati in garage per assistere al primo rombo dell’innovativo SF-26.
Quest’anno segna l’inizio di una nuova era in Formula 1, con l’introduzione di un regolamento rivoluzionario che verrà applicato dal 2026 al 2030. I nuovi motori, infatti, adotteranno un approccio ibrido che bilancia in egual misura l’energia elettrica e quella tradizionale, con un rapporto 50/50. In particolare, il MGU-K, capace di erogare fino a 350 kW, sostituirà definitivamente il vecchio MGU-H, rappresentando un notevole passo avanti in termini di tecnologia e prestazioni.
Hamilton è soddisfatto dell'SF-26?
In un video pubblicato sui canali ufficiali della Ferrari, si è potuto ascoltare per la prima volta il potente rombo del motore 2026, mentre Hamilton e Leclerc osservavano con grande attenzione. Il sette volte campione non ha potuto nascondere il proprio entusiasmo, immortalando il momento sul suo cellulare e scambiando le prime impressioni con il pilota monegasco. L’entusiasmo di Hamilton sembra derivare anche dall’ottimismo per le prospettive di miglioramento che la stagione attesa potrebbe offrire, rafforzato dall’arrivo di un nuovo ingegnere di pista al suo fianco.
Il passato venerdì è stato annunciato che Riccardo Adami, che ha lavorato come ingegnere per Hamilton nel 2025, lascerà il suo ruolo a partire dal 2026 per assumere la carica di Manager della Scuderia Ferrari Driver Academy e Test Previous Cars Manager. Fin dal suo arrivo a Maranello, la collaborazione tra Hamilton e Adami è stata spesso segnata da accesi scambi via radio durante le gare. Sebbene il suo sostituto non sia ancora stato comunicato, trovare la figura giusta sarà fondamentale per permettere al campione di affrontare con successo le nuove sfide del campionato.
