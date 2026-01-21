La Ferrari rivela la sua COLPA per la brutta stagione di Hamilton in F1 nel 2025

Fred Vasseur ha ammesso che una decisione presa all'inizio della stagione ha avuto conseguenze inaspettatamente negative sul futuro del team, segnando un anno disastroso per la Scuderia nel 2025.

Il team ha optato, già ad aprile, di concentrare gli sforzi sul monoplazza del 2026, interrompendo ogni attività di sviluppo aerodinamico proprio quando la stagione era appena iniziata.

Questa scelta è nata dall’impossibilità di rinnovare le veloci “macchine papaya” di McLaren entro la fine dell’anno, unita al fatto che eventuali miglioramenti sulla vettura del 2025 non sarebbero stati trasferiti al modello successivo, a causa dei radicali cambiamenti regolamentari in arrivo.

Vasseur sottolinea che, nonostante tutto, la decisione è stata quella giusta; tuttavia, ammette di aver sottovalutato l’impatto sull’intero team, sapendo fin da subito che ci si sarebbe progressivamente allontanati dai leader del campionato.

Capo della Ferrari: Abbiamo preso la decisione giusta

Il dirigente in difficoltà ha dichiarato ai media: "Sentivamo che mancava qualcosa, perché scommettendo sul 2026 ammettevamo di non avere la fiducia di poter raggiungere la McLaren prima della fine del 2025. Questa è stata la logica alla base della nostra scelta e, sinceramente, credo che sia stata la decisione migliore."

Ha proseguito: "Quello che, forse a livello personale, non avevo considerato appieno è la sfida di mantenere alta la motivazione del team quando è evidente che lo sviluppo si ferma. Non si tratta solo di incentivare, ma anche di saper gestire le aspettative, elemento essenziale per affrontare questo tipo di sfide. Dobbiamo restare uniti e concentrati nella nostra zona di comfort per superare questi momenti difficili."

La Ferrari ha già segnato un passo importante in vista del 2026, trasferendo Riccardo Adami – prima ingegnere di gara per Lewis Hamilton – in un nuovo ruolo all’interno dell’accademia piloti del team.

Tuttavia, questo cambiamento da solo non sembra avere il peso necessario per modificare sostanzialmente le prospettive di un titolo nel 2026. Le quote attuali posizionano la Ferrari come terzo favorita, con probabilità di 9/1 per la vittoria nel Campionato Costruttori, alle spalle di Mercedes e McLaren.

Nel frattempo, Leclerc e Hamilton si contendono il titolo piloti con quote rispettivamente di 20/1 e 33/1, evidenziando una probabilità implicita pari a poco più del 2,9% per quest’ultimo.

