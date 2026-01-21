La Ferrari infligge l'umiliazione definitiva ad Hamilton

Jock Clear, ex ingegnere delle prestazioni in Ferrari, è convinto che Charles Leclerc disponga del potenziale necessario per diventare campione del mondo.

Secondo Clear, il monegasco rimane l’unico pilota in grado di mettere in difficoltà Max Verstappen, purché disponga di un’auto competitiva, nonostante le eccellenti prestazioni di Lando Norris e Oscar Piastri in McLaren, che si affrontano ad altissimi livelli. Clear, fondamentale nello sviluppo del programma di Formula 1 della Scuderia, sottolinea che è la pura velocità unita all’astuzia in gara a fare la differenza per Leclerc, distinguendolo nettamente dagli altri.

«Osservando le sue performance in questa stagione, e con tutto il rispetto per il team McLaren, devo dire che Charles è l'unico in grado di complicare seriamente la vita a Verstappen. Può sembrare forse ingiusto verso Lando e Oscar, ma se avessi a disposizione due vetture in griglia, sceglierei senza esitazioni Leclerc per sfidare il campione olandese», afferma Clear con sicurezza e determinazione.

Speranze per il 2026

Le aspettative per la stagione 2026 sono estremamente alte, sia per Ferrari che per lo stesso Leclerc. La Scuderia ha deciso di scommettere sui nuovi regolamenti, introducendo un motore rivoluzionario e ponendo particolare attenzione alla riduzione del peso nella nuova SF-26, in un contesto di rinnovamento che punta a livellare la competizione tra le squadre.

Dopo un 2025 segnato da una sola vittoria per Leclerc, si prospetta un anno decisivo per il suo futuro, con voci legate a una possibile clausola rescissoria nel contratto, attivabile in caso di risultati insoddisfacenti da parte della casa rossa.

Nonostante le incertezze e le sfide imposte dalla nuova normativa, studiata per minimizzare le differenze tra le scuderie, Verstappen continua a dettare il ritmo in pista. Clear sottolinea l’eccezionale livello del pilota olandese, soprattutto se si considera il forte finale della scorsa stagione.

Tuttavia, le nuove regole – che riducono il grip a favore della gestione tecnica da parte del pilota – potrebbero ben adattarsi allo stile aggressivo e versatile di Leclerc, offrendogli un vantaggio strategico nei confronti del suo compagno Lewis Hamilton. La presentazione ufficiale del nuovo SF-26 è prevista per il 23 gennaio 2026, seguita dalle prove invernali a Bahrain dal 20 al 24 febbraio, che daranno il via alla fase finale del campionato con il Gran Premio di Bahrain a marzo.

