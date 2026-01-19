close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton and Piastri in front of an FIA logo

F1 Oggi: Oscar Piastri accenna a una modifica alle regole sulla papaya; Ferrari rimuove Riccardo Adami

F1 Oggi: Oscar Piastri accenna a una modifica alle regole sulla papaya; Ferrari rimuove Riccardo Adami

Alessandro Lombardo
Hamilton and Piastri in front of an FIA logo

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 18° Gennaio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: la Ferrari rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere di gara del britannico. LEGGI DI PIÙ

McLaren F1: Oscar Piastri accenna a una modifica alle controverse regole sulla papaya. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: la FIA deciderà sulla legalità della Mercedes per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Johny Herbert mette in guardia dalle delusioni nel 2026. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

La Ferrari è diretta verso il DISASTRO dopo la rottura tra Hamilton e Leclerc nel 2026
Ferrari

La Ferrari è diretta verso il DISASTRO dopo la rottura tra Hamilton e Leclerc nel 2026

  • 40 minuti fa
Antonelli è in pericolo? La Mercedes inizia la lotta per Verstappen
Formula 1

Antonelli è in pericolo? La Mercedes inizia la lotta per Verstappen

  • 1 ora fa
Vasseur ESPLODE dopo la brutta notizia della Ferrari sui giorni di test
Ferrari

Vasseur ESPLODE dopo la brutta notizia della Ferrari sui giorni di test

  • Oggi 07:41
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton sorride; Rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere
Formula 1

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton sorride; Rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere

  • Oggi 04:42
F1 Oggi: Oscar Piastri accenna a una modifica alle regole sulla papaya; Ferrari rimuove Riccardo Adami
Formula 1

F1 Oggi: Oscar Piastri accenna a una modifica alle regole sulla papaya; Ferrari rimuove Riccardo Adami

  • Oggi 04:30
F1 Kimi Antonelli Oggi: FIA deciderà sulla legalità della Mercedes; Johny Herbert mette in guardia dalle delus
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: FIA deciderà sulla legalità della Mercedes; Johny Herbert mette in guardia dalle delus

  • Oggi 04:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • Ieri 18:00
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play