Piastri accenna a una modifica alle REGOLE DELLA PAPAYA della McLaren
Oscar Piastri, la giovane promessa della McLaren, ha lasciato trapelare che le controverse “regole papaya” potrebbero subire modifiche già a partire dal 2026.
Il pilota australiano, che a soli 24 anni ha visto scivolare via l’occasione di conquistare il suo primo titolo mondiale, ha assistero mentre il compagno Lando Norris portava a casa il trionfo nel Gran Premio finale ad Abu Dhabi.
In quella stagione, inoltre, il quattro volte campione Max Verstappen si è piazzato immediatamente dopo il britannico, mentre Piastri ha chiuso al terzo posto, a 13 punti di distanza dal leader (vedi dettagli).
Guardando alle imminenti intense prove pre-stagione del 2026, il pilota ha confessato durante The Today Show Australia quanto sia stato vicino a raggiungere il titolo nel 2025. Piastri ha sottolineato di aver tratto grandi insegnamenti, sia positivi che negativi, da quell’esperienza, un periodo caratterizzato da forti emozioni e decisioni difficili che continueranno a guidare il suo percorso di crescita personale e professionale.
Piastri conferma che le regole papaya verranno riviste se necessario
Nonostante il giovane pilota abbia guidato la classifica per ben quindici gare durante la stagione passata, Piastri ha ammesso di avere vissuto momenti che avrebbe preferito dimenticare, soprattutto a causa delle rigide direttive del team McLaren.
Durante il Gran Premio d’Italia del 2025, infatti, al seguito di una sosta in box particolarmente lenta, Norris ha recuperato terreno e, ripartenendo, si è ritrovato dietro il compagno australiano. In seguito, quando è rientrato in boxes, è stato ordinato a Piastri di ripristinare la posizione, nonostante il problema non fosse di sua responsabilità. Di conseguenza, il trionfo sembrava sfumare, con Norris e Piastri che hanno concluso rispettivamente al secondo e al terzo posto, mentre Verstappen si confermava in vetta.
In una recente intervista (vedi intervista), Piastri ha minimizzato l’effetto delle “regole papaya” sulla sua stagione, precisando che il tema continua ad essere oggetto di discussione all’interno della McLaren.
“Si parla molto, ma alla fine è un argomento che tende a essere ingigantito più del dovuto. Noi seguiamo i nostri metodi e siamo in continua evoluzione”, ha spiegato. “Analizzeremo la situazione e, se necessario, apporteremo le modifiche opportune: presto avremo le idee chiare su come procedere. Le intenzioni sono sempre state buone e, se ritenuto opportuno, cambieremo per migliorare il nostro rendimento.”
