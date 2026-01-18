Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1 e analista, ha gettato uno sguardo al futuro in vista del 2026. L’ex pilota esprime preoccupazione per l’affidabilità delle unità di potenza della Mercedes e prevede che ingegneri specializzati nelle batterie giocheranno un ruolo fondamentale nell’evoluzione dello sport.
"Ho sentito che Mercedes ha incontrato problemi nell’installazione delle unità di potenza nella parte posteriore delle vetture, il che ha reso il sistema inutilizzabile", ha spiegato Herbert in un’intervista con JeffBet.
"Nonostante le voci lo collocassero tra i favoriti per il 2026, il quadro non è così chiaro. Le squadre lavorano in completa segretezza nei loro laboratori, perfezionando ogni dettaglio. È normale incorrere in piccoli intoppi all’inizio di una nuova stagione, soprattutto quando vetture e regolamenti sono stati rinnovati. La differenza tra le prove in fabbrica e le sollecitazioni della pista è notevole, e permangono svariate incognite", ha aggiunto Herbert.
Non è certo che la McLaren regga il ruolo di riferimento
I cambiamenti previsti per il 2026, in particolare la distribuzione quasi 50/50 tra motore a combustione e potenza elettrica, introducono nuove sfide. "Il panorama è totalmente diverso; non possiamo dare per scontato che la McLaren rimarrà un punto di riferimento", ha sottolineato Herbert.
L’introduzione dell’aerodinamica attiva, l’eliminazione del MGU-H e l’equa ripartizione tra batteria e motore complicano ulteriormente la situazione. La sfida principale consiste nel far rendere la batteria il più a lungo possibile, un aspetto che si è già rivelato problematico nelle simulazioni.
Negli ultimi anni, i progressi tecnologici sono stati straordinari, rendendo ora prioritario ottimizzare l’uso della batteria. Herbert evidenzia come esperti della Formula E, noti per la loro capacità di gestire l’efficienza delle batterie e l’ottimizzazione del software, siano stati reclutati per collaborare in Formula 1. Questo aspetto potrebbe rappresentare il nodulo principale della stagione, poiché la degradazione della batteria potrebbe incidere significativamente sulle gare, costringendo i piloti ad adattare le proprie strategie per evitare incidenti e mantenere alte prestazioni.
