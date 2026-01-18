La FIA deciderà sulla legalità della Mercedes di Antonelli e Russell
Mercedes sta testando una power unit in vista della stagione di F1 2026 che consente di gestire in modo innovativo il rapporto di compressione. Nei prossimi giorni si terranno colloqui con la FIA e i fornitori di motori per stabilire se questa soluzione debba essere considerata illegale. GPFans spiega perché le “Frecce d’Argento” potrebbero uscirne indenni.
Secondo il regolamento 2026, nello specifico l’articolo C5.4.3, nessun cilindro potrà avere un rapporto di compressione superiore a 16:1 quando misurato a temperatura ambiente, ovvero con il motore freddo.
Un rapporto più elevato garantirebbe una maggiore efficienza, ma mentre dal 2014 fino all’anno scorso era consentito arrivare a 18:1, dalla prossima stagione il limite verrà ridotto a 16:1.
Si prevedono proteste
Mercedes ha interpretato la norma in modo tale che il rapporto di compressione rispetti il limite di 16:1 solo a freddo. Una volta che il motore si riscalda in pista, il parametro non rientra più nel controllo regolamentare. Anche Red Bull Powertrains e Ford hanno preso in considerazione questo trucco, sebbene abbiano poi preferito non rischiare. Si attendono critiche da parte di Audi, Ferrari e Honda, con Audi che si dimostra il più severo degli oppositori.
È del tutto ragionevole che la FIA verifichi il rapporto di compressione esclusivamente a temperatura ambiente. Misurare con precisione le dimensioni dei cilindri e dei pistoni durante una gara risulta praticamente impossibile, dato che la maggior parte delle specifiche tecniche viene controllata a motore freddo.
Interpretare le norme basandosi soltanto sulle prestazioni in pista aprirebbe numerose falle legali, poiché le dimensioni dei componenti variano costantemente durante una competizione: materiali come acciaio e alluminio si espandono sotto pressione e alte temperature. Pertanto, non si può escludere che altri team – tra cui Audi, Ferrari, Honda e Red Bull-Ford – possano superare il limite di 16:1 a motore caldo, anche se sembra che Mercedes abbia saputo sfruttare al meglio questa tattica.
