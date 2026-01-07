F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema
F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Mercoledì 7° gennaio 2026 in Formula 1.
Ralf Schumacher ha suggerito che Fernando Alonso, pur non avendo vinto un campionato mondiale dal 2006, potrebbe contare maggiormente sulla riconquista del titolo mondiale rispetto a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
La scuderia Ferrari di Formula 1, guidata da Fred Vasseur, si prepara ad affrontare la stagione 2026 con due configurazioni differenti della monoposto, prima di scegliere quella definitiva. LEGGI DI PIÙ
Campione di Formula 1 per sette volte, produttore cinematografico a Hollywood, imprenditore e attivista, Lewis Hamilton sembra fare di tutto. LEGGI DI PIÙ
Ferrari, infatti, ha realizzato, secondo le indiscrezioni, un’unità di potenza per il 2026 dotata di una testata in acciaio legato, mentre i concorrenti hanno optato per l’alluminio. LEGGI DI PIÙ
Pierre Gasly, ha scatenato polemiche sui social dopo essere stato avvistato sulle piste da sci durante un omaggio a Michael Schumacher, che ha festeggiato il suo compleanno il 3 gennaio. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton Notizie Oggi: Problemi per il 2026; Il record che sfugge
- 3 ore fa
Antonelli Notizie Oggi: Nuovo acquisto alla Mercedes; messaggio dalla Red Bull
- 3 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema
- Ieri 22:00
SCANDALO: La Ferrari scatena il TRADIMENTO alla Cadillac
- Ieri 21:00
Il record di Sergio Pérez che Lewis Hamilton NON avrà MAI
- Ieri 20:00
Kimi Antonelli riceve un MESSAGGIO CHIAVE da Red Bull per il 2026
- Ieri 19:00
Molto letto
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- Ieri 16:00
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre