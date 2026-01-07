close global

Gasly, Schumacher, socials

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Alessandro Lombardo
Gasly, Schumacher, socials

Pierre Gasly, ha scatenato polemiche sui social dopo essere stato avvistato sulle piste da sci durante un omaggio a Michael Schumacher, che ha festeggiato il suo compleanno il 3 gennaio.

Nonostante l'intento di rendere omaggio al sette volte campione, numerosi appassionati hanno considerato l'iniziativa inopportuna e fuori luogo. Sabato scorso, 'Schumi' ha compiuto 57 anni. Il leggendario pilota conquistò i suoi primi titoli con la Benetton, per poi approdare in Ferrari, dove, insieme a figure come Jean Todt e Ross Brawn, contribuì a rilanciare la scuderia italiana conquistandone altri cinque.

Dopo il ritiro nel 2006, fece un breve ritorno con la Mercedes nel 2010, per appendere il casco al chiodo nel 2012. A seguito del grave incidente sciistico del 2013, la famiglia ha preferito mantenere la privacy riguardo alla sua salute, anche se Todt ha dichiarato di continuare a tenerlo in visita e a mantenere i contatti.

Gli appassionati reagiscono all'immagine

Gasly ha condiviso su Instagram alcune foto scattate in pista, in cui indossava un vivace cappotto rosso con il logo Marlboro. L'immagine richiamava l'icona Schumacher, ma molti tifosi hanno ritenuto l'omaggio di cattivo gusto, sottolineando come l'ambientazione scelta non fosse affatto adeguata per celebrare il grande campione.

