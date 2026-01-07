La Ferrari utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026

La scuderia Ferrari di Formula 1, guidata da Fred Vasseur, si prepara ad affrontare la stagione 2026 con due configurazioni differenti della monoposto, prima di scegliere quella definitiva.

Questa decisione strategica, volta a rinnovare il team, avrà ripercussioni non solo sulla squadra, segnalando un cambio di rotta necessario dopo un periodo di risultati altalenanti.

Negli ultimi mesi la Scuderia ha registrato un calo di rendimento, concludendo al quarto posto nel campionato costruttori sotto il vecchio regolamento. Dopo una lotta agguerrita per il secondo posto nel 2024 e un 2025 che ha mancato le aspettative di un subcampione, era ormai indispensabile un reset. Le nuove norme offrono l’occasione ideale per ripartire con slancio e originalità, permettendo anche al direttore tecnico Loic Serra di farsi valere nel nuovo assetto.

Sebbene l’ex responsabile delle prestazioni di Mercedes non abbia ancora impresso il suo marchio sulla monoposto, Vasseur ha già dichiarato ai media che il team sta puntando su soluzioni particolarmente “creative” per sfruttare alcune lacune del regolamento 2026. Se integrate con successo, queste innovazioni potrebbero rimettere in gioco la competitività della Ferrari in un contesto sempre più esigente e dinamico.

La Ferrari punta ai test pre-stagionali

Il team ha recentemente annunciato che la Ferrari si presenterà alle prime sessioni di test pre-stagionali con una vettura che potrebbe differire notevolmente dalla monoposto che scenderà in griglia a Melbourne a marzo. Per prepararsi al meglio, il gruppo di Maranello effettuerà prove private prima dell’inizio della prima fase di test in squadra, prevista dal 26 al 30 gennaio. Questa strategia consentirà di ottimizzare gli allestimenti e di lavorare in condizioni ideali lungo il percorso preparatorio.

È probabile che non solo Ferrari, ma anche altre squadre apportino modifiche alle proprie vetture in vista del Gran Premio d’Australia. Durante le tre fasi della pre-stagione il team sfrutterà l’opportunità di sperimentare due diverse configurazioni, rimanendo un punto di riferimento per i rivali. Secondo fonti italiane, la “Spec A” scenderà in pista a Barcellona alla fine di gennaio, concentrandosi soprattutto sull’elettronica dell’unità di potenza, mentre la “Spec B” verrà testata a Bahrein con la partecipazione di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Alla fine delle sessioni di prova, Vasseur e il suo staff valuteranno attentamente le performance per decidere quale configurazione adottare definitivamente. L’obiettivo è migliorare il posizionamento in un campionato sempre più competitivo, anticipando le sfide che si presenteranno prima dell’inizio del Gran Premio di Abu Dabi 2026.

