Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema con il calendario della F1

Campione di Formula 1 per sette volte, produttore cinematografico a Hollywood, imprenditore e attivista, Lewis Hamilton sembra fare di tutto. Tuttavia, il suo calendario è ormai diventato quasi ingestibile. Basta ricordare che la stagione di Formula 1 prevede soltanto 24 weekend di gare da marzo a dicembre, lasciando pochissimo spazio per altre attività.

Si potrebbe pensare che Hamilton sfrutterà l’inverno fra un campionato e l’altro per riposarsi. La realtà, però, è ben diversa: con la prossima riforma delle regole, infatti, verranno disputate tre sessioni di test pre-stagione invece di una, inaugurando il ciclo a Barcellona il 26 gennaio.

Tra interviste alquanto pessimistiche sulla F1 e post di inizio anno carichi di energia e motivazione, il campione trova sempre meno momenti per rilassarsi. La situazione si complica ulteriormente, poiché Hamilton deve scegliere tra partecipare agli Oscar o correre al Gran Premio di Cina.

Il dilemma di Hamilton in Ferrari per il 2026

Dopo una stagione inaugurale deludente al volante della rossa, Hamilton spera di rientrare a Maranello questo mese, più riposato e pronto ad affrontare le nuove normative. Anche se il panorama competitivo si ripartirà con il GP australiano, che inaugura la stagione a marzo, le sfide per il 2026 si prospettano davvero ardue. Lo scorso anno il campione è stato oggetto di numerosi dubbi sul suo futuro in Ferrari, arrivando perfino a mettere in discussione il suo ritiro. Una mancata qualificazione nella Q1 a Melbourne potrebbe riaccendere immediatamente queste perplessità.

La pressione sui media aumenterà ulteriormente nella prossima tappa a Shanghai: se Hamilton non riuscirà a strappare una vittoria miracolosa in Australia, il Gran Premio di Cina segnerà un anno dal suo ultimo podio con la casa rossa, alimentando ulteriori domande su quando potremo rivederlo protagonista sul podio. Esiste forse un modo per sfuggire a tutta questa tensione? Grazie al suo impegno nel mondo del cinema, Hamilton potrebbe avere a disposizione una valida via d’uscita: il suo film sulla F1, pre-selezionato in cinque categorie lo scorso estate, potrebbe presto portargli un invito ai 98º Oscar.

L’ex pilota Mercedes, che ha coprodotto il lungometraggio, si trova però davanti a un ulteriore dilemma, dal momento che la cerimonia degli Oscar, con tutto il suo glamour, si terrà proprio il 15 marzo, lo stesso giorno del Gran Premio di Cina. Inoltre, i risultati dei Critics Choice Awards lasciano ben sperare in una possibile vittoria a casa dell’opera. A 44 anni, Hamilton potrebbe persino prendersi una pausa degna di un Troy Bolton (se non hai visto High School Musical, ti stai perdendo qualcosa!) e spostare il suo tempo tra Shanghai e Los Angeles a bordo di un jet privato estremamente veloce. Oppure, perché non concedersi semplicemente una domenica di riposo? Dopotutto, ci sono sempre i piloti di riserva!

