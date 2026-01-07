Alonso potrebbe vincere un altro titolo PRIMA di Hamilton

Ralf Schumacher ha suggerito che Fernando Alonso, pur non avendo vinto un campionato mondiale dal 2006, potrebbe contare maggiormente sulla riconquista del titolo mondiale rispetto a Lewis Hamilton.

Il pilota spagnolo, che continua a esibire una notevole vitalità a 44 anni, dimostra ancora ogni giorno di possedere la giusta grinta e determinazione per mettersi in gioco. La sua carriera, costellata di successi e di esperienze uniche, rimane un esempio di resilienza e passione nel mondo della Formula 1.

Il campione spagnolo, titolare del record per il maggior numero di Gran Premi disputati, debuttò in Formula 1 nel 2001 e ha sempre affrontato le sfide con tenacia. Ora, con l'appoggio di Aston Martin, Alonso guarda con fiducia al futuro e all'arrivo del leggendario designer Adrian Newey, da cui si aspetta un impulso fondamentale per ottenere nuovi podi e, perché no, conquistare la sua 33a vittoria. In un ambiente in continua evoluzione, il veterano si conferma un contendente temibile sulla griglia di partenza.

Durante la stagione 2025, Alonso ha regolarmente superato il suo compagno di squadra, Lance Stroll, in tutte le 24 gare, salendo gradualmente in classifica nel campionato piloti per la terza stagione consecutiva. Al contempo, il sette volte campione Lewis Hamilton ha faticato a trovare ritmi competitivi, tanto da essere ampiamente superato dal giovane talento Charles Leclerc, il quale ha chiuso la stagione con un distacco di 86 punti, pure nel suo primo anno in Ferrari. Questi dati evidenziano come le dinamiche in pista siano in continuo mutamento e la competizione si stia intensificando.

In un'intervista per F1-Insider, Schumacher ha commentato: "Perché no? Credo che Fernando continui a controllare la vettura, mentre con Lewis a volte sembra che sia la macchina a guidarlo. Fernando si distingue per la sua calma, anche fuori dalle corse, e la sua esperienza, unita a una motivazione invidiabile, parla da sé."

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Alonso più forte nella corsa per il titolo del 2026 rispetto ad Hamilton?

Seguendo le vicende di una storica rivalità che risale al 2007, quando i contendenti si sfidavano in McLaren, Alonso e Hamilton si trovano oggi ad affrontare una situazione simile. Entrambi i piloti devono sfruttare al meglio il tempo residuo, in attesa di un significativo salto qualitativo dalle rispettive scuderie, reso possibile dalle nuove regolamentazioni della stagione 2026. Nella stagione 2025, Ferrari e Aston Martin si sono piazzate rispettivamente al quarto e al settimo posto nel campionato costruttori, evidenziando incertezze sul futuro immediato di entrambe le formazioni.

Alonso, che non porta a casa una vittoria dal Gran Premio di Spagna del 2013, spera che l’ingresso di Newey nella squadra a Silverstone sia in grado di ravvivare la sua carriera, spingendolo verso la tanto agognata 33a vittoria. Se Aston Martin riuscirà a sviluppare una monoposto competitiva, sarà proprio Alonso – e non il compagno Lance Stroll – a disputare la battaglia per il titolo mondiale, dimostrando così tutta la sua esperienza e capacità di adattarsi alle nuove sfide.

D'altra parte, la situazione di Hamilton potrebbe subire una svolta nel caso in cui Ferrari dovesse dotarsi di una vettura dominante in vista del 2026. I risultati della stagione 2025 suggeriscono infatti che, se ciò accadesse, il titolo potrebbe essere conteso principalmente da Charles Leclerc, relegando Hamilton in una posizione precaria. In sostanza, sebbene la lotta per il campionato rimanga ancora aperta, le prospettive al momento indicano che Alonso possiede maggiori possibilità di tornare in vetta, a condizione che Aston Martin sia in grado di offrire le prestazioni necessarie.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato