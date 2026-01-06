F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica
F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedì 6° gennaio 2026 in Formula 1.
La FIA ha annunciato importanti modifiche alla qualificazione della Formula 1 a partire dalla stagione 2026. LEGGI DI PIÙ
Franco Colapinto lancia un appello potente alla FIA per Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes in F1, ha recentemente rivolto alcune parole di saggezza al presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. LEGGI DI PIÙ
Il mentore di Antonelli manda un messaggio di addio prima del cambio di team in F1. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac
- 24 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica
- 54 minuti fa
Hamilton Notizie Oggi: Le possibilità di un ottavo titolo; Bloccano il loro sostituto
- 1 ora fa
Il campione di F1 rompe il silenzio sull'invasione del Venezuela
- 2 ore fa
Come influenzerà Antonelli? La FIA annuncia le modifiche alle qualifiche per il 2026
- 3 ore fa
La Ferrari diventa CREATIVA con le nuove regole
- Oggi 19:00
Molto letto
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre