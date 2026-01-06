close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica

F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedì 6° gennaio 2026 in Formula 1.

La FIA ha annunciato importanti modifiche alla qualificazione della Formula 1 a partire dalla stagione 2026. LEGGI DI PIÙ

Franco Colapinto lancia un appello potente alla FIA per Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes in F1, ha recentemente rivolto alcune parole di saggezza al presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. LEGGI DI PIÙ

Il mentore di Antonelli manda un messaggio di addio prima del cambio di team in F1. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac
F1 Ferrari Oggi

Ferrari Notizie Oggi: Dimenticano Schumacher; Umiliati da Pérez; I segreti del test Cadillac

  • 24 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA; Annuncia modifiche alla classifica

  • 54 minuti fa
Hamilton Notizie Oggi: Le possibilità di un ottavo titolo; Bloccano il loro sostituto
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Le possibilità di un ottavo titolo; Bloccano il loro sostituto

  • 1 ora fa
Il campione di F1 rompe il silenzio sull'invasione del Venezuela
Formula 1

Il campione di F1 rompe il silenzio sull'invasione del Venezuela

  • 2 ore fa
Come influenzerà Antonelli? La FIA annuncia le modifiche alle qualifiche per il 2026
Formula 1

Come influenzerà Antonelli? La FIA annuncia le modifiche alle qualifiche per il 2026

  • 3 ore fa
La Ferrari diventa CREATIVA con le nuove regole
Ferrari

La Ferrari diventa CREATIVA con le nuove regole

  • Oggi 19:00
Più notizie

Molto letto

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre
 IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton

IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"

  • 21 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • 28 dicembre
 F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

  • 28 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play