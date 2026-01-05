Mercedes lancia un importante AVVERTIMENTO alla FIA sul futuro della F1

Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes in F1, ha recentemente rivolto alcune parole di saggezza al presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Il presidente, rieletto per un secondo mandato e in carica dal 2021, si appresta a guidare una nuova era nella Formula 1, in vista delle modifiche regolamentari previste per il 2026. Prima della stagione 2026, F1, la FIA e le 11 scuderie hanno siglato un nuovo Concorde Agreement valido fino al 2030, un accordo che ha visto anche l’apprezzamento del CEO di McLaren, Zak Brown.

"Il più grande traguardo raggiunto finora dal presidente è stato quello di realizzare in modo discreto e senza clamore mediatico il Concorde Agreement per il 2026 e oltre, garantendo equità e bilanciamento tra le parti," ha dichiarato in un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della FIA.

"Credo che lo sport stia vivendo il suo momento migliore, con un focus reale su ciò che effettivamente favorisce la competizione, grazie alla forte collaborazione tra il presidente e Stefano [Domenicali]. Sono molto soddisfatto della direzione che sta prendendo la Formula 1."

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Dirigenti della F1 supportano il presidente della FIA

Toto Wolff ha sottolineato questa nuova fase anche in un messaggio condiviso sul profilo Instagram di Ben Sulayem. Ha spiegato: "Ben Sulayem possiede una visione ampia del motorsport che va oltre la Formula 1. Ha investito nello sviluppo delle categorie giovanili e ha destinato quei fondi a miglioramenti fondamentali in tema di sicurezza. La Formula 1 si trova in una posizione eccezionale e dobbiamo continuare a lavorare per plasmarne il futuro. È essenziale che il presidente, la FIA, Liberty Media e le scuderie collaborino per evolversi senza dare nulla per scontato."

Questo messaggio di unità arriva in un anno difficile per la FIA, dopo numerose critiche rivolte agli ufficiali di gara per le decisioni sanzionatorie – come quelle subite da Oscar Piastri a São Paulo e da Carlos Sainz a Zandvoort. A Piastri è stata inflitta una penalità di 10 secondi durante il Gran Premio del Brasile, a seguito di incidenti con Kimi Antonelli, mentre Sainz ha subito una sanzione simile per un contatto con Liam Lawson al GP dei Paesi Bassi, decisione poi annullata dopo il ricorso presentato da Williams.

Entrambe le sanzioni sono state giudicate eccessive e hanno innescato un acceso dibattito durante una riunione sulle direttive delle penalizzazioni tenutasi in Qatar. Attualmente, gli ufficiali di gara in F1 operano come volontari non retribuiti, una situazione che il Concorde Agreement del 2026 intende rivedere, rispondendo alle critiche espresse da vari settori del paddock.

La firma dell’accordo, inoltre, garantirà ulteriori risorse per rafforzare l’operato arbitrale in vista del futuro. Il messaggio di Wolff è chiaro: F1, FIA e Liberty Media devono lavorare con costanza per continuare a migliorare il panorama delle corse.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato