Il mentore di Antonelli manda un messaggio di addio prima del cambio di team in F1
Un membro di spicco del team Mercedes F1 e mentore di Andrea Kimi Antonelli nella scorsa stagione ha annunciato sui social il suo addio alle Silver Arrows, con la conclusione del campionato 2025. Il messaggio arriva in un periodo turbolento per la scuderia, segnato da numerosi cambiamenti e forti emozioni.
All’inizio della stagione George Russell si è unito alla squadra di Brackley, accompagnato dal giovane italiano Kimi Antonelli, scelto per prendere il posto lasciato da Lewis Hamilton, ora in Ferrari.
Ma Antonelli non è stato il solo ad arrivare in Mercedes nel 2025. L’ex compagno di Hamilton, Valtteri Bottas, è rientrato come pilota di prova e riserva dopo aver lasciato la scuderia nel 2021, accettando l’offerta di Mercedes per mantenersi in forma, dopo che non era riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile in Sauber né un impegno a tempo pieno in F1. Con la conclusione dell’attuale campionato, Bottas si congeda dalla Mercedes, segnando probabilmente la fine della sua esperienza con il team e preparando il terreno per una nuova sfida nel 2026.
Bottas ringrazia la Mercedes per il suo “anno sabbatico” in F1
Il pilota 36enne, che ha mantenuto alto il suo livello competitivo e si è distinto anche come responsabile della comunicazione interna sui social, si prepara a un ritorno definitivo in F1 nella prossima stagione con il nuovo team Cadillac. La scuderia americana aveva infatti annunciato all’inizio dell’anno di puntare su Bottas e sul veterano Sergio Pérez come duo titolare, scommettendo che l’esperienza di entrambi li aiuterà a emergere nel debutto con il nuovo regolamento.
Prima che l’immagine di Cadillac dominasse i suoi canali, il finlandese aveva condiviso su Instagram: “Grazie, Mercedes. È stato fantastico tornare a casa e ritrovare la famiglia durante questo ‘anno sabbatico’. Questo team occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore e sono grato per l’opportunità di essere stato il terzo pilota.
Ora nutro un rispetto ancora maggiore per il team, per lo sport e per ognuno di voi. Vi auguro il meglio per il futuro e spero di ritrovarvi presto!” Il collega riserva Frederik Vesti ha aggiunto: “È stato un piacere immenso quest’anno, in bocca al lupo per il 2026!” mentre il partner della scuderia, adidas, ha postato: “Non sappiamo nemmeno da dove iniziare. I baffi, le risate, i momenti indimenticabili… GRAZIE di cuore per tutto, Valtteri. Ci vediamo il prossimo anno in pista!”
